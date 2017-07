Neues Projekt für Kita und Schulsport

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Frank Seemann, Sportkoordinator im Bereich des Amtes Barnim-Oderbruch und der Stadt Bad Freienwalde, wird diese Tätigkeit noch bis zum Jahresende fortführen. Danach stehe ein Wohnortwechsel nach Triestewitz im Kreis Torgau (Sachsen) an, erklärte er jetzt bei der Vorstellung seines neuen "Bison starken" Animationsprojektes "Kinder stark machen" für Kita und Schulsport im Saal der Amtsverwaltung in Wriezen. Dazu hatte er Schulleiter und Elternsprecher der Klassen 1 bis 5 der Grundschulen sowie Kita-Leiter und weitere Gäste aus der Region eingeladen.

Die Resonanz war allerdings überschaubar, was offensichtlich zu Diskussionen über die Organisation der sportlichen Vergleiche generell führte. Frank Seemann sah hier die Einrichtungen und Eltern in der Pflicht, wobei die Vertreter Letzterer zum Teil nicht einmal das aktuelle Heft der noch bis Oktober geplanten Veranstaltungen kannten.

Mit seinem Sportmobil will er ab Januar zwischen Torgau im Elbe-Elster-Kreis und Märkisch-Oderland pendeln und eine Vielzahl von Veranstaltungen anbieten. Fördermittel bei Stadt- und Amtsverwaltung seien bereits beantragt, erklärte er. Der neue Kultur- und Veranstaltungsplan werde im Herbst an die Einrichtungen übergeben. Frank Seemann begründete dies mit der noch notwendigen Abstimmung zur Nutzung der Turnhallen. Wichtig sei ihm bei den Veranstaltungen, dass sich am Ende alle Kinder als Gewinner fühlen.