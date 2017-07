AG Flugplatz kommt zusammen

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Die Granseer Arbeitsgruppe Flugplatz und Fluglärm kommt am 13. Juli zu einer öffentlichen Beratung zusammen - im Saal der Amtsverwaltung, wo die Sitzung um 18.30 Uhr beginnt. Das bestätigte das Amt Gransee am Freitag. Während der Zusammenkunft will ein Gutachter das von der Oberen Luftbehörde in Auftrag gegebene Lärmgutachten vorstellen.

Die Bürgerinitiative No Jump stellt in diesem Zusammenhang fest: "Der neue Eigentümer fliegt mit einer Cessna, die nach unserem Eindruck weniger laut beim Aufstieg ist als die PAX von Herrn Vetter." Was den Schluss nahelegt, dass die Lärmbelastung geringer geworden ist, so wie es zahlreiche Bewohner in den Ortsteilen bereits feststellten. Möglicherweise außer in Altlüdersdorf, mutmaßt die Bürgerinitiative: Denn "nach unseren Beobachtungen über ,flightradar24' scheint der neue Eigentümer ganz bewusst die Stadt Gransee zu vermeiden (zu schonen), indem der Flieger sehr früh nach Norden abdreht", meinen die Fluglärm-Gegner. Begrüßt wird indes der Willen zur Kooperation, den die neuen "Go Jump"-Eigentümer mehrmals bereits kundtaten.

Die BI hofft auf eine rege Teilnahme aller interessierten Bürger an der Sitzung der Arbeitsgruppe.