EKO-Siedlung hat neuen Eigentümer

Hier geht es zur Erholung: Bungalows aus Holz prägen das Bild in der EKO-Siedlung am Helenesee © MOZ/Frank Groneberg

Mit dem Eigentümerwechsel "ist das Gelände am Helenesee wieder eine Einheit", sagt Daniel Grabow. Denn seit April 2012 wird der Freizeit- und Campingpark Helenesee, dessen unmittelbarer Nachbar die EKO-Siedlung ist, von der Pro Helene Betreiber GmbH & Co. Helenesee KG betrieben. Und deren Geschäftsführer ist ebenfalls Daniel Grabow.

Ursprünglich war das gesamte Gelände am Helenesee eine Einheit. Im Jahr 1990 hatte die Stadt das gesamte Gelände an den Berliner Unternehmer Helmuth Penz verpachtet - und dabei auch das Areal der EKO-Siedlung mitverpachtet, welches sich gar nicht im Eigentum der Stadt befand, sondern Privatland war. Dieser Fehler sorgte jahrelang für Rechtsstreitigkeiten zwischen Helmuth Penz und der Stadt. Letztlich wurde der Pachtvertrag 1999 vorzeitig aufgelöst und die Stadt musste Helmuth Penz 8 Millionen D-Mark Schadensersatz zahlen. Jahrelangen Streit gab es aber auch mit der Fünfwegekreuz GbR, welche zwischenzeitlich die Bungalowsiedlung übernommen hatte. Streitpunkte waren unter anderem das Wegerecht und die Kosten für die Abwasserentsorgung.

Zur EKO-Siedlung gehören etwa 140 Bungalows, die überwiegend an private Nutzer verpachtet sind. "Der Betrieb läuft normal weiter", sagt Daniel Grabow und nennt als erstes Ziel, "mehr Gerechtigkeit. Beispielsweise werde ich die Nebenkostenpauschale staffeln nach Nutzungsdauer sowie nach privater und gewerblicher Nutzung."

Etwa 50 Bungalows werden an Urlauber vermietet. Davon gehören 36 dem neuen Eigentümer, die anderen werden durch private Pächter bewirtschaftet. "Nach und nach möchten wir erreichen, dass alle Bungalows, die hier vermietet werden, also auch die privaten, denselben Standard haben wie die sanierten Bungalows auf dem Helenesee-Areal", betont Daniel Grabow. "Denn letztlich heißt es immer nur: So und so ist das am Helenesee."

Daniel Grabow vermietet seine Bungalows über eine eigene Vermietungsfirma, Nachfragen können an die Helenesee-Rezeption gerichtet werden. In der EKO-Siedlung werden zwei Hausmeister beschäftigt. Die Gronenfelder Werkstätten sorgen künftig auch hier für Ordnung und Sauberkeit.

Das Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) Eisenhüttenstadt hatte die Siedlung einst als Ferienanlage für seine Mitarbeiter gebaut.