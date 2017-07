Anlieger lehnen Ausbau ab

artikel-ansicht/dg/0/

Straßenplaner Frank Zieske war gut vorbereitet und hatte mehrere Varianten durchgerechnet. Doch schnell ergab sich bei der Diskussion, dass die meisten Anlieger, die den Weg ins Rathaus gefunden hatten, an einem kompletten Ausbau der Goethestraße kein Interesse hatten. Gut die Hälfte der 47 Anlieger waren dabei.

Schließlich müssten sie je nach Ausbau-Variante zwischen 7,11 und 7,25 Euro Straßenbaubeitrag pro Quadratmeter Grundstück hinblättern. Hinzu kämen die Baukosten für Grundstückszufahrten. Fünfstellige Summen wären keine Seltenheit, merkte Rainer Texdorf, Fachdienstleiter Stadtentwicklung und Tiefbau der Stadt, an. Lediglich ein Anlieger plädierte für den Ausbau. "Dann fangen wir in zehn bis 15 Jahren schon wieder an", begründete er seinen Einwand, konnte aber seine Nachbarn nicht überzeugen. Dem Ausbau wird eine Nutzungsdauer von 20 bis 25 Jahren bescheinigt. "Bei einem Ausbau zahlen wir das Dreifache bekommen aber höchstens die doppelte Nutzungsdauer", argumentierte dagegen Dirk Wiemer.

Bei einer Reparatur übernimmt die Stadt die 226 000 Euro Kosten für die Fahrbahn. Ganz ohne Beteiligung kommen die Anlieger jedoch nicht weg. Der Gehweg auf einer Seite sowie die Straßenlampen seien nicht mehr "reparaturfähig", erklärte Zieske.

Die Straßenbeleuchtung steht seit 41 Jahren und habe damit ihre Nutzungsdauer überschritten", bestätigte Texdorf. Um eine Erneuerung der Leuchten wie auch des alten Gehwegs komme die Stadt nicht herum. Eine Seite des Gehweges sei bereits erneuert worden. Texdorf bezifferte die Belastung der Anlieger auf 2,65 Euro pro Quadratmeter Grundstück. 224 000 Euro, etwa die Hälfte der Bausumme für Gehweg und Lampen, werden dabei auf die Anlieger umgelegt, die dort insgesamt 84 000 Quadratmeter Land besitzen. Bei einer Haupterschließungsstraße übernehmen die Anlieger laut Ortsrecht 60 Prozent der Kosten beim Gehweg und 50 Prozent bei der Beleuchtung.

Bei der Reparatur gebe es immer noch fünfstellige Beiträge, aber nicht mehr so viele wie beim Ausbau. Zu den Eigentümern großer Grundstücke gehört die Stadt selbst mit der Kita "Fuchsbau". Ihre Wohnungsgesellschaft WoBaGe besitzt den Plattenbau an hinteren Ende.

"Ich habe mir die Fahrbahn genau angeschaut und kann weder Schlaglöcher, Spurrinnen oder Abrisse erkennen", sagte Eckhard Borkenhagen. Zudem sei sie konvex gebaut, so dass das Wasser abfließt. Eine Regentwässerung sei nicht erforderlich. Eine solche würde aber im Fall eines "grundhaften Ausbaus" installiert werden. Die Anlieger bekämen einen Brief von der Stadt, in dem sie darauf hingewiesen werden, dass sie das auf ihrem Grundstück anfallende Regenwasser selbst versickern müssen. Sei dies nicht möglich, könnten sie sich an die Regenentwässerung anschließen, müssten aber einen Anschlussbeitrag entrichten, bestätigte Texdorf.

Die Goethestraße sei besser in Schuss als manche neue Straße, sagte Borkenhagen und nannte als Beispiel die Königstraße. Texdorf bestätigte seine Beobachtung. Die Schäden in der Goethestraße seien oberflächlich in der Verschleißschicht und könnten durch deren Erneuerung beseitigt werden. Größere Risse gebe es in der Tat nicht.

Die Abstimmung der Anliegerversammlung spiegelt das Stimmungsbild vom Donnerstagabend wider. Die Entscheidung über Ausbau oder Sanierung liegt allein in der Befugnis der Stadtverordneten, die nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Mit ihrer Anwesenheit machten sich Detlev Wieland (SPD) und Steffi Ross (Linke) ein eigenes Bild. Texdorf wies den Vorwurf zurück, die Stadtverordneten seien nicht informiert und zeigte einen dicken Packen Unterlagen, mit dem sie gefüttert werden.