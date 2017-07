Flößer, Kanute und Fahrrad-Scout

artikel-ansicht/dg/0/

Quappendorf/Gusow (MOZ) Am 29. Juli laden wir unsere Leser zur Strandparty an den Gusower Baggersee ein. Ein Höhepunkt wird nach dem Unterhaltungsprogramm wieder die MOZ-Kanumeisterschaft sein. Treuer Partner ist Kanu-Scout Maik Gesche.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587253/

Beim Paddeln ist nicht so sehr Kraft, sondern vielmehr Ruhe und Geschick gefragt. Für den Platkower Maik Gesche ist das kein Problem. Er beherrscht mehrere Gefährte, mit denen man Gewässer erkunden kann. Und ist in der dritten Saison sogar ein gestandener Flößer. An diesem Morgen hat sich die Keramik-Gruppe der Stephanus-Werkstätten Altranft angekündigt. Zu ihnen gehören mehrere Menschen mit Handicap. Für sie sind Naturerlebnisse, wie sie Maik Gesche bietet, eher die Ausnahme. Sie können solche Angebote oft nicht nutzen, weil sie nicht barrierefrei sind. An der Kanu-Station in Quappendorf können sogar Rollstuhlfahrer einsteigen. Überall gibt es Rampen bis ans Wasser, auch zu den Gebäuden und Sanitäreinrichtungen.

"Ich habe hier im vergangenen Jahr eine private Feier gemacht und war ganz begeistert", erzählt Angela Weichardt. Mit mehreren Betreuern hat sie die Gruppe zur Station gebracht. "Wir hatten mehrere Angebote, die Mehrheit wollte diese Floßfahrt." 23 Personen haben auf dem Gefährt Platz. An Bord ist immer auch die Verpflegung gesichert. Nachdem auch die Letzten sitzen, stakt Gesche los. Er kennt die Arme der Alten Oder wie seine Westentasche, erzählt seinen Gästen, dass sie derzeit fast jeden Tag um ein paar Zentimeter ansteigt. "Binnen einer Woche war es hier mehr als ein Meter", sagt er. Dass es noch mehr Wasser gegeben hat, wird an der Brücke, die am Ortseingang von Quappendorf über die Alte Oder führt, deutlich. "Da kommen wir nicht drunter durch", erklärt der Flößer. Aber das sei gar kein Problem. Er wendet das Gefährt vorsichtig und weiter geht es Richtung Wriezen. Seine Gäste können auf den Touren die Landschaft, die viele glauben, bestens zu kennen, von einer ganz anderen Seite aus kennen lernen. Sie begegnen dem Eisvogel, dem Kranich, Schwänen, kommen an Biberburgen vorbei. Bei den immer beliebter werdenden Abendtouren mit Floß-Beleuchtung schwimmt dann auch schon mal ein Biber vorbei. Derzeit stakt der Kanu-Scout regelmäßig Gäste durch das Gewässer, sei es zu Familienanlässen, Belegschaftstreffen oder Junggesellenabschieden. Hinzu kommen die Aktiv-Ausflügler. Je nach Wunsch paddelt Gesche mit, erzählt über Land und Leute. Manche kombinieren Kanu- und Radtouren. Natürlich sei es auch möglich, selbst auf Entdeckungstour zu gehen, sagt Gesche. Er freut sich, dass die Nachfrage steigt, immer mehr Leute in der Abgeschiedenheit der Natur sich selbst eine Auszeit vom hektischen Alltag gönnen. Wer auf den Gewässern unterwegs ist, der hört weder lärmende Fahrzeuge noch Fabriken oder Siedlungslärm.

Maik Gesche verpasst aber auch nicht neue Trends. Dazu gehört das Stand-up-Paddeln. Auf allen Seen sieht man mittlerweile die Gefährte, die an Surfbretter erinnern, aber keine sind. "Sie erfordern Gleichgewicht und Balance", sagt Gesche. Ob auf dem Gusower Baggersee, wo er mit Gruppen Kanu fährt und Floße baut oder an der Alten Oder in Quappendorf. Überall können Enthusiasten das Stand-up-Paddeln probieren.

Bei der MOZ-Kanumeisterschaft indes bleiben wir beim Paddeln. Gestartet wird wieder in drei Kategorien: Frauen sowie Männer unter und Männer über 40 Jahre. Für die drei Besten jeder Klasse gibt es Preise. Alle Teilnehmer erhalten ein Unikat-Th-Shirt. Es ist ein rein volkssportlicher Wettkampf, soll vor allem Spaß machen.

Anmeldung MOZ-Kanumeisterschaft unter Tel. 03346 472 oder per E-mail: seelow-red@moz.de und Facebook: Oderland Echo Seelow.