Libertasschule Löwenberg feiert

Löwenberger Land (GZ) Genau so muss es sein: Ein aufgeregtes und lustiges Treiben herrschte Freitagnachmittag auf dem Gelände der Libertasschule in Löwenberg. Mit einem Sommer- und Schulfest stimmten sich Schüler und Lehrer gleichermaßen auf die bevorstehenden Ferien ein. Der Countdown hat also begonnen. Zuerst hatte natürlich noch Schulleiter Axel Klicks das Sagen, denn während des Festes werden immer auch die jahrgangsbesten Schüler der Klassenstufen ausgezeichnet. Außerdem endete Freitag noch die Projektwoche, weshalb viele Kinder ihre Eltern und Großeltern eingeladen hatten, um ihnen die Ergebnisse zu präsentieren. Die Zweitklässler hatten sich mit den skandinavischen Ländern beschäftigt und überraschten die Gäste mit einer kleinen Tanzeinlage zum Pippi-Langstrumpf-Lied.