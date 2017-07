Humor als Rettungsanker der Hochwasseroper

artikel-ansicht/dg/0/

Es riecht muffig, die Wände sind immer noch feucht. Der Trockner brummt vor sich hin. Einmal in zwei Stunden muss der nebenstehende Eimer entleert werden. Ein halber Liter Wasser hat sich wieder angesammelt. Martina Dorn trägt es mit Fassung. "Was soll ich herumheulen, lieber fange ich, an Akten zu trocknen und Kisten zu packen", sagt die 63-jährige Leegebrucherin.

Ihre Souterrain-Wohnung ist während des Jahrhundertregens vollgelaufen. 40 Zentimeter hoch stand das Wasser im Kellergeschoss, durch die geschlossene Terrassentür im Erdgeschoss drang das Wasser sintflutartig hinein. "Damit habe ich nicht gerechnet", sagt sie. "Sonst wären wir doch nicht noch nach Neuruppin zur Zeugnisausgabe meiner Tochter gefahren." Klar habe es dort auch in Strömen geregnet und die Wassereinbrüche in den Jahren zuvor gaben ihr auch zu denken. Aber so schlimm war es noch nie. Diesmal seien sprichwörtlich "alle Dämme gebrochen", so Dorn.

In einer Woche zieht sie aus der Wohnung in der Eichenallee aus. Die feuchten Wände, die aufgeschwemmten Decken, die nassen Möbel - die Dreizimmer-Souterrain-Wohnung muss kernsaniert werden. "Und dann habe ich beim nächsten Regenguss das Zimmer im Kellergeschoss womöglich wieder voller Wasser", sagt die Diplompädagogin. Das würde sie nicht mehr durchstehen und hat sich deshalb um eine neue Wohnung gekümmert. "Noch als der Gutachter da war, habe ich im Internet nach einer neuen Bleibe gesucht", erzählt sie. Völlig unbürokratisch, ohne Kündigungsfrist kann sie ausziehen und eine Wohnung in der zweiten Etage, 50 Meter Luftlinie entfernt, beziehen.

Nebenan werkelt Martina Dorns Nachbar. Olaf Degenhardt wird die baugleichen Wohnung oder auch das "neue Schwimmbad", wie er es ironisch nennt, nicht verlassen. "Wir werden in ein paar Wochen in eine Übergangswohnung ziehen, wenn diese Wohnung hier saniert wird", sagt der Familienvater im Blaumann. Während des Regens hätte man im Garten schwimmen können und das Wasser lief wie ein Wasserfall vom Erdgeschoss ins Souterrain. "Es kam durch die Decke und die Wände", beschreibt der Schichtarbeiter die Katastrophe. "Wie ein Schwamm hat die Decke das Wasser aufgesogen und ist natürlich nun völlig durchtränkt." Deswegen muss aus beiden Souterrain-Wohnungen alles raus. "Wir versuchen noch zu retten, was zu retten ist", sagt Martina Dorn, als sie wieder in ihrer Wohnung vor den gepackten Kisten steht.

Im Keller hat sie alte Dokumente und ihre Diplomarbeit im Gefrierschrank liegen. "Ich habe gehört, durch Schockfrosten kann man die Unterlagen noch retten." Aber das ganze Ausmaß wird sie wohl erst in der neuen Wohnung überblicken können. Wenn die Kisten wieder ausgepackt sind, kann sie feststellen, was fehlt - welche Fotoalben, Bücher und Papiere . "Die Schallplattensammlung habe ich heute im Müll entsorgt", sagt sie. Durchtränkt von Wasser geben die Platten keinen Ton mehr von sich. "Der ideelle Schaden ist einfach unbeschreiblich", sagt die sonst so freudvolle Frau.

Nur einen halben Kilometer entfernt, durch die Straße der Jungen Pioniere getrennt, befindet sich das Neubaugebiet Fritzens Hut. Vor einem der neuerrichteten Einfamilienhäuser liegt ein Steg aus Paletten, der über den schlammigen Vorgarten führt. Marc-Tell Kraak ist mit seiner Familie vor zwei Monaten in das Haus mit der grauen Fassade eingezogen. Monatelang haben sie gebaut und renoviert. Jetzt gleicht das Erdgeschoss wieder einem Rohbau. "Wir sind an dem Punkt, an dem wir vor fünf Monaten schon einmal waren", sagt er und zeigt auf die unverputzten Wände. "Aber wenigstens können wir so die Wandfarbe nochmal neu bestimmen." Seinen Humor hat der Leegebrucher nicht verloren. Als das Wasser im Haus stand, Küchenschränke vollliefen und das erst kurz zuvor verlegte Laminat aufquoll und hochkam, durften auch weder Dusche noch Waschmaschine benutzt werden. Probleme mit dem Abwasser waren der Grund. Kurzerhand beschloss der Familienvater, mit Frau und Kind nach Borgsdorf zu fahren. Dort hatte der Landkreis in einer neu gebauten, aber ungenutzten Flüchtlingsunterkunft eine Ausweichmöglichkeit zum Wäsche waschen und Duschen zur Verfügung gestellt. Komisch sei das nicht gewesen, beschreibt Kraatz die Atmosphäre. Er fühlte sich fast wie zu Hause im eigenen Bad.

Grüne Dixis reihen sich vor der Leegebrucher Grundschule Johann Heinrich Pestalozzi auf. "Nur für Schüler und Lehrer" steht auf den Hinweisschildern an den Türen der Klo-Kolonne. Doch auf das Provisorium ist die Grundschule nicht mehr angewiesen, die Toiletten im Haus sind wieder benutzbar. Falls das Abwasser unerwartet aber doch hochdrücken sollte, sei der Toiletten-Park vor der Tür eine Ausweichmöglichkeit.

Weniger Glück hat hingegen Familie Bamford aus der Gartensiedlung. Ob sie wieder in ihr altes Bungalow-Haus zurückkehren kann, steht noch nicht fest. "Momentan leben wir bei Verwandten", erzählt Nadine Bamford. "Die Bodenplatte des Hauses hat einen riesengroßen Riss." Dieser zieht sich quer durch den Fußboden-Beton des ehemaligen Wohnzimmers. Statiker müssen nun prüfen, ob die Tragfähigkeit trotz Nässe noch ausreicht. "Bis das feststeht, wird es noch dauern", erklärt die Mutter eines Sohnes und weiß in dem Moment gar nicht so recht, wie es weitergehen soll. Erst jetzt, nach einer Woche würde sie realisieren, was da eigentlich alles vor sich gegangen ist.

Auch die Betroffenen aus der Eichenallee haben das ganze Geschehen noch nicht verarbeitet. "Wenn wieder mal die Feuerwehrsirene geht, schrecke ich sofort hoch", sagt Olaf Degenhardt. Der groß gewachsene Mann denkt dann, dass wieder ein Starkregen die Häuser flutet. Diese ständige Angst werde er so schnell nicht ablegen. Genauso schreckte auch Martina Dorn in den vergangenen Nächten oftmals hoch. Sie sei dann aufgestanden, durch die Wohnung gelaufen und habe sich den Zeh an einer gepackten Kiste gestoßen. "Da habe ich gespürt, dass diese Katastrophe kein Traum ist."