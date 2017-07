Frau trägt die Einkaufstüten

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Frage drängt sich förmlich auf, wenn man einem glücklich wirkenden Kraftsport-Paar gegenübersitzt: Wer trägt eigentlich die Einkaufstüten nach Hause? "Jetzt, wo ich mal darüber nachdenke - ich natürlich", sagte Nicole Kegeler lachend. Ob es denn eine zusätzliche Trainingseinheit für die Deutsche Meisterin im Bankdrücken in der Gewichtsklasse bis 67,5 Kilogramm ist, bleibt erst einmal offen.

In Eberswalde ist die 35-jährige Kraftsportlerin geboren. Sport bestimmte anschließend eher weniger ihre Kindheit, bis sie das sechste Lebensjahr erreichte. Von da an lag das Glück der Erde auch bei ihr auf dem Rücken der Pferde. "Das war nicht in einem Verein oder so. Aber trotzdem habe ich recht aktiv Springreiten trainiert", berichtete sie. Das Reiten ist heute noch ihr Ausgleich zum Kraftsport. Das tut sie ausgiebig bei einem Reiterhof in Althüttendorf, bei dem sie auch mit im Boot der Verantwortlichkeit sitzt.

Ein Anflug von Fernweh ließ sie 2001 in Bayern landen. "Ich war dort bei Freunden zu Besuch und es hatte mir so gut gefallen, dass ich gleich dortgeblieben bin", erklärte Nicole Kegeler rückblickend. Sie wollte "aus dem normalen Trott ausbrechen und einfach mal etwas anderes sehen". Das Heimweh holte sie aber schon nach zwei Jahren wieder ein und so landete sie in Finowfurt. Dort wurde 2005 ihr Sohn Louis geboren. "Das stellt natürlich das ganze Leben auf den Kopf. Aber auf eine sehr positive Art", sagte sie dazu.

Ihre berufliche Erfüllung fand und findet sie bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. "Ich bin ausgebildete Erzieherin und etwas anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht warum, aber gerade die jungen Menschen, die Probleme mit dem Aufwachsen haben, oft auch als schwer erziehbar gelten, denen ein gutes Zuhause zu geben, das ist meine eigentliche Berufung", erklärte die Finowfurterin.

In Glienicke-Nordbahn ist sie in einer Jugendwohngruppe tätig. Im 24-Stunden-Dienst kümmert sie sich um die 7- bis 18-jährigen Bewohner. "Es ist sicher nicht immer einfach, aber dann gibt es auch immer wieder diese Momente, da weiß man, warum man es macht".

Erst 2015 ist sie zum Kraftsport gekommen. Sie wollte sich und ihrem damaligen privaten Umfeld etwas beweisen, gibt Nicole Kegeler als Grund dafür an. Im Fitnesscenter wurde man auf sie aufgrund ihres Trainingsfleißes aufmerksam. Das blieb auch ihrem jetzigen Freund und Trainer, Christian Gürgens, Deutscher Vizemeister im Bankdrücken (147,5 kg) und Erzieher in einer Wohngruppe in Bad Freienwalde für Kinder von 0 bis 6 Jahren, nicht verborgen. "Das Besondere an Nicole ist ihr Wille. Was sie so im Training leistet, das ist fast nicht normal", berichtete er.

Bis zu fünfmal in der Woche geht sie zum Training, wenn die Zeit es erlaubt. Dann können schon auch mal fünf Stunden vergehen, bis sie mit zittrigen Beinen und völlig geschafft den Heimweg antritt. "Vielleicht übertreibe ich es manchmal auch, aber sonst fühle ich mich danach einfach nicht richtig wohl", gab sie zu.

In ihrem ersten Wettkampf im Juni 2016 beim Brandenburg-Pokal brachte sie 60 Kilogramm zur Strecke. "Ich hatte eigentlich nicht vor überhaupt bei Wettkämpfen zu starten. Aber Trainingskollegen haben mich einfach angemeldet und dann musste ich ran", erinnerte sich Nicole Kegeler heute mit einem Augenzwinkern. Doch damals kostete es sie viel Überwindung: "Ich bin eher so der schüchterne Typ. Dann auf einer großen Bühne vor vielen Zuschauern, das war schon komisch". Diese Schüchternheit hat sie bis heute nicht abgelegt und das ist auch der Grund, warum sie für einen Henningsdorfer Verein startet: "Ich traue mich einfach nicht, bei einem Eberswalder zu fragen".

In der Relativwertung der Deutschen Meisterschaft (Körpergewicht und gestemmtes Gewicht im Verhältnis) belegte sie mit durchgedrückten 85 kg den ersten Platz. Mittlerweile ist sie bei 92,5 kg angekommen. Geht da alles mit rechten Dingen zu? "Ja, absolut. Zum einen verstößt es gegen unsere Auffassung von fairem Sport und außerdem gibt es bei Wettkämpfen sehr genaue Dopingtests", erklärte Christian Gürgens. Regelmäßiges Training, aber auch viele Ruhephasen und die richtige eiweißhaltige Ernährung sind die Grundlage des Erfolges. "Mein Vater ist Jäger, da kommt viel Wild auf den Tisch", erklärte die 65 kg schwere Finowfurterin lachend, die bei einer Mahlzeit mit Leichtigkeit schon mal zwei große Steaks (ca. 750 Gramm) verdrückt. Aber auch Rindfleisch darf es mal sein. "Nur Süßes mag ich nicht mehr so wie früher, warum auch immer", hat sie seit dem Beginn ihres Kraftsporttrainings bemerkt.

Jetzt gehen die Vorbereitungen bei Nicole Kegeler in Richtung Weltmeisterschaft, die im Oktober im Prag stattfindet. Ob sie dann schon die anvisierte 100-kg-Marke knacken kann, das bleibt abzuwarten. Aber gute Chancen auf den Titel hat sie allemal. "Ich habe mal die Starterliste durchgeschaut und in meiner Gewichtsklasse bis 67,5 kg kommt keine an meine Höchstleistung heran." Da muss die Finowfurterin also nur die Nerven behalten und dann dürfte es auch etwas werden mit dem Weltmeistertitel für eine starke Frau aus Finowfurt.