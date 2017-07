Bibelwettbewerb zum Luther-Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Über die Leinwand flimmert ein Film; Texte, Collagen, Plakate und selbstgebastelte Spiele liegen auf einem Tisch verstreut - 86 Beiträge von Schulen aus Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Frankfurt und sogar Dahme-Spreewald haben den Briefkasten des Kirchenkreises Oderland-Spree erreicht. Insgesamt 561 Schüler beteiligten sich an dem Wettbewerb "Suchet, so werdet ihr finden". 12 Schülergruppen und Einzelteilnehmer durften bei der Preisverleihung im Fürstenwalder Dom nun Auszeichnungen entgegennehmen.

"Als wir uns überlegt haben, wie wir das Reformationsjubiläum angemessen feiern, haben wir uns auf das besonnen, was Luther wollte: nämlich, dass die Menschen die Bibel selbst lesen", sagte Superintendent Frank Schürer-Behrmann bei der Preisverleihung am Mittwoch im Fürstenwalder Dom. Ein Dreivierteljahr lang hatten Schüler Zeit, Bibelstellen mit Leben zu füllen, ihre Aktualität in Lieder, Filme oder Texte zu übersetzen.

Schüler der Schönfließer Grundschule in Eisenhüttenstadt waren dabei sehr erfolgreich: Sie belegten mit hintergründigen Arbeiten den zweiten Platz in der Altersklasse 1. bis 4. Klasse. Die teilnehmenden Schüler hatten sich selbst als Umrisse auf große Plakate gemalt. Das Herz wurde besonders deutlich herausgearbeitet, so als ob ein Operateur mit dem Endoskop direkt in das Herz hineinblickt. Dort hatten die Schüler dargestellt, was sie in ihrem tiefsten Inneren bewegt. Die Arbeit bezieht sich auf die Bibelstelle "Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an." Als Belohnung nahmen die Schüler Gutscheine für die Sommerrodelbahn Scharmützelbob bei Bad Saarow entgegen.

Als Einzelteilnehmer durfte sich Wieland Kühl von der Grundschule an der Stadtmauer in Beeskow, der von Pfarrerin Anne Linden Religionsunterricht erhält, über einen dritten Preis in seiner Altersklasse (5. bis 8. Klasse) freuen. Der Elfjährige hatte zu der Bibelstelle, die das gerechte Urteil von König Salomo im Streit zweier Frauen um ein Baby beschreibt, einen mehrstrophigen Liedtext erarbeitet. Diesen trug er, begleitet von einem Gitarristen, vor dem Publikum der Preisverleihung im Fürstenwalder Dom zur Melodie von "99 Luftballons" vor. Zwei Kino-Gutscheine erhielt der Schüler dafür als Anerkennung.

Einen Sonderpreis erhielten Schüler der Klasse 5a des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Eisenhüttenstadt. Sie hatten ein großes Gurkenglas zu einem Windlicht umgestaltet. Die Außenwand beklebten die Schüler mit selbst verfassten Seligpreisungen in der Sprache von heute, so wie seinerzeit Martin Luther die Bibel in die gängige Sprache der Leute übersetzt hatte. Den Sonderpreis spendierte der Seelower CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz. Er wird die Schüler bald in Berlin empfangen, um ihnen eine exklusive Innenansicht des Deutschen Bundestags im Reichstagsgebäude zu gewähren.