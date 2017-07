Bei E-Mädchen muss Torbilanz entscheiden

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) In den Familientag hatte der HC Angermünde das Sportspiele-Turnier der weiblichen C-Jugend integriert, bei dem es neben drei uckermärkischen Vertretungen den Pasewalker HV als Gaststarter gab. Der hatte in der Endabrechnung die Nase vorn, weil er seine drei Partien durchweg haushoch gewann: 17:7 gegen Berolina Lychen, 27:4 gegen Fortuna Prenzlau sowie 28:6 gegen den gastgebenden HCA.

Der HCA unterlag knapp den Kreisstädterinnen (13:15) und hatte gegen die Lychener Mädchen mit 5:11 das Nachsehen. Um den Silberrang duellierten sich also der SV Berolina und der SV Fortuna im abschließenden Match. Am Ende hieß es 12:8 für Lychens Mädels. Mit Carolin Krakowski stellte der SV Fortuna aber die beste Spielerin. Lisa Stahl vom Gast aus Mecklenburg-Vorpommern wurde als beste Torsteherin geehrt.

In der weiblichen E-Jugend trafen in Schwedt drei Mannschaften aufeinander - jedes Team gewann einmal, sodass am Ende das Torverhältnis entschied. Hier hatten Lychens Mädchen mit 24:23 knapp die Nase vorn vor dem Gastgeber (21:21) und den Prenzlauerinnen (23:24). SSV PCK unterlag zunächst mit 12:15 gegen den SV Fortuna, der seinerseits gegen Berolina mit 8:12 den Kürzeren zog. Im Schlussmatch gab es ein 9:6 für Schwedt gegen den knappen Turniersieger Lychen. Beste Spielerin war Evelin Kiss (Prenzlau), zur besten Torsteherin wurde Ayscnaz Yavuz aus Schwedt gewählt.

In der Lychener Sporthalle trafen sich die B-Jugend-Jungen. Da mit Gastgeber SV Berolina und dem HC Angermünde nur zwei Mannschaften gemeldet hatte, entschieden sich die Gastgeber, noch ein weitgehend aus C-Jugend-Spielern gebildetes Team ins Turnier zu integrieren. Die Jungen aus Angermünde waren als Brandenburgligist leicht favorisiert. Berolina wollte aber als frischgebackener Kreismeister seine Spielfähigkeit beweisen.

Im ersten Spiel gewannen die Angermünder gegen Lychen II deutlich mit 19:9. Die Partie zwischen den beiden Berolina-Mannschaften blieb lange spannend - am Ende siegten die B-Jugendlichen mit 18:16. Sozusagen das Finale zwischen dem HCA und Berolina I gewannen etwas überraschend die Gastgeber mit 20:16. Als bester Spieler wurde Jonas Buchweitz (Angermünde) ausgezeichnet, den Pokal für den besten Torwart erhielt Jannik Holtz von Berolina Lychen II.