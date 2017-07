Mit 77 noch lange nicht genug

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Mit einem seiner größten Erfolge kehrte Siegfried Lemke aus dem schwedischen Helsingborg zurück. Nachdem der in Finowfurt lebende Tischtennisspieler im letzten Jahr bereits Weltmeister im Doppel wurde, konnte er bei der Senioren-Europameisterschaft gleich zwei goldene Medaillen in Empfang nehmen. Überraschend setzte er sich in seiner Altersklasse Ü 75 nämlich nicht nur im Doppel, sondern erstmals auch im Einzel die Krone auf. Ein knapper 3:2 Sieg im Einzelfinale gegen seinen Doppelpartner Uwe Wienprecht, machte ihn zum Europameister im Einzel.

Durch die zwei Titelgewinne avancierte der 77-Jährige zum erfolgreichsten deutschen Teilnehmer in Helsingborg. Insgesamt starteten über 2000 Senioren aus ganz Europa bei dem sechstägigen Turnier. Unter den über 700 Deutschen Startern waren mit Gabriele Kirsten, Holm Kirsten, Albrecht Gehse und Bernhard Thiel auch noch vier weitere Spieler des TTC Finow Eberswalde vertreten. Auch sie konnten überzeugen und verkauften sich im Einzel- und vor allem in den Doppel-Wettbewerben teuer. Besonders stark war das Erreichen des Achtelfinals vom Finower Doppel Gehse/Thiel und der Viertelfinaleinzug vom Doppel H. Kirsten/Bluhm (Grünwettersbach). Die Senioren des TTC Finow Eberswalde konnten damit erneut beweisen, dass sie nicht nur zur Deutschen Spitze gehören, sondern auch mit den besten Europäern gut mithalten können.

Während Holm Kirsten und Bernhard Thiel ab September in der ersten Männermannschaft des TTC Finow an Position 2 und 3 in der Verbandsoberliga aufschlagen werden, wird Siegfried Lemke nochmal in der höchsten Spielklasse in Brandenburg, der Verbandsliga, mit der zweiten Mannschaft des TTC Finow sein Glück versuchen. Egon, so wie Siegfried Lemke liebevoll von seinen Vereinskameraden genannt wird, hat also noch lange nicht genug...