Kicker-Talente wechseln zu Energie

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Zwei Fußball-Nachwuchstalente gehen ihren Weg. Jay Jay (Jannis) und Jacob Juckel aus Werneuchen besuchen die Sportschule in Cottbus. Ein Jahr lang haben die beiden in der D1 des FSV Bernau mitgespielt, um Spielpraxis in der Brandenburgliga zu sammeln. Jetzt werden die beiden den Verein in Bernau wieder verlassen, um künftig nur noch für den FC Energie Cottbus zu spielen. "Wir haben schnell Anschluss in Bernau gefunden, fühlten uns pudelwohl und hatten ein wahnsinnig tolles Jahr in Bernau", erklären die beiden, die sich besonders bei ihren Trainern Dirk Dittrich und Stephan Windisch bedanken. Mit der D1 wurden die beiden Werneuchener Zweiter der Landesliga und holten sich Platz fünf bei der Landesmeisterschaft in Stahnsdorf. Gemeinsam ging es nach England, wo der FSV Bernau gegen Manchester Unites und Liverpool spielte - eine tolle Erfahrung für die Jungs, die beim Abschied auch einige Tränen vergossen, sich jetzt aber auf ihren Start in Cottbus freuen.