Ausgezeichnetes in der Wredow-Kunstschule

Brandenburg (MZV) (tms) Eine ereignisreiche Woche liegt hinter der Leitung, dem Kuratorium, den Dozenten und 382 Schülern der Wredow-Kunstschule. Die 2015 eingeführte Wredow-Woche zum Schuljahresschluss als Komprimat von Kursangeboten und Vollbrachtem. Die Chance für Schule und Schüler sich zu zeigen, die Möglichkeit für Kunstinteressierte zu erleben, was möglich ist, wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt. Genau das war das Ziel von Bildhauer August Julius Wredow, als er 1886 die Stiftung Wredowsche Zeichenschule gründete. Das Erbe pflegen in der Gegenwart Geschäftsführer Klaus Lietze, Tobias Öchsle als Künstlerischer Leiter, das Kuratorium um Prof. Dr. Detlef Karg, die im Vorjahr gegründete Wredow-Gesellschaft und 15 Dozenten. Alle zusammen ermöglichen in der abermals zertifizierten Kunstschule "eine vielseitige, moderne und systematische künstlerische Ausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene." Das Kursangebot beinhaltet Zeichnen, Malerei, Grafik, Bildhauerei, Design, Zirkus und Theater; die Kursergebnisse zweier Semester offenbart die Wredow-Woche. In deren Mittelpunkt stand diesmal allerdings die mit der Kunstschule eng verbundene Jacobskapelle, deren Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit Eröffnung der Wredow-Woche gefeiert wurde. Zwei gut besuchte Lesungen und ein Kunstgespräch zeigten künftige Nutzungsmöglichkeiten. Zwei Höhepunkte erlebten Kunstschul-Freunde und -Entdecker in der Studiobühne: das von der Musical- und Chorgruppe sowie Bildhauer Dietmar Block wunderbar herausgearbeitete und ausstaffierte Kindermusical "Das Wunder Regenwald entdecken" (das weitere Aufführungen verdient hat!) sowie die Theaterproduktion "Liest Du noch oder springst Du schon" samt kunterbunter Zirkusgala. Die Wredow-Schule bedient eben alle Kunstsparten, als da sind bildende, angewandte und darstellende Kunst. Drum führte die Wredow-Woche zum finalen Sommerfest über den Skulpturenwettbewerb und die (weiterhin in der Kunstschule am Wredowplatz 1 zu bewundernde) Jahresausstellung der Schülerarbeiten sowie die Vergabe der nach dem Schul-Stifter benannte Julius-Preis: im Bereich der bildenden Kunst ist Karoline Jüttner ausgezeichnet, mit dem Theater-Julius Lee-Anne Wagner und für die fantastische Gruppenarbeit das Zirkus-Ensemble. Mehr zur Kunstschule auf www.wredow-stiftung.de.