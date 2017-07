Familie Donner macht den Anfang

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide erschließt neuen Wohnraum - besonders in Finowfurt. Im größten Ortsteil mit seinen knapp 4700 Einwohnern nimmt auch die Anlage "Wohnen am Finowkanal" langsam Formen an. Das Haus der Familie Donner wächst bereits in die Höhe.

Noch steht es recht einsam am Rand des 37 000 Quadratmeter großen Wohngebiets. Doch schon bald soll das Einfamilienhaus Gesellschaft bekommen. "Jetzt werden weitere Interessenten aktiv, da Familie Donner hier baut", sagt Burkhardt Schröder. Er muss es wissen, schließlich ist er der Investor, der auf der Wiese an der B 167, gegenüber vom Finowfurter Gewerbegebiet, Platz für 34 Grundstücke geschaffen hat.

"34 Häuser für Finowfurt - das ist schon 'ne Hausnummer", sagt Ortsvorsteher Wilhelm Westerkamp vor Kurzem bei der Baustellenbesichtigung. Schröder erläutert: "15 Grundstücke haben ihren neuen Besitzer bereits gefunden." Knapp die Hälfte also, ein Jahr nach dem ersten Spatenstich für die Erschließung. Weitere 29 Baugrundstücke hat er mit seiner Wandlitz Grundbesitzgesellschaft zwischen 2013 und 2015 im Gebiet "Müllerland", unweit des Flößerplatzes, entstehen lassen.

Beim aktuellen Projekt, "Wohnen am Finowkanal", geht es indes zügig voran. "Ein Großteil der Erschließungsarbeiten sind erledigt", sagt Burkhardt Schröder. Auch die Straße, die ins Wohngebiet führt, ist schon angelegt. "Wiesengrund" soll sie in Zukunft heißen. "Der Ortsbeirat hat das bereits beschlossen", sagt Wilhelm Westerkamp. Nun fehlt noch das Einverständnis der Gemeindevertreter, die am Mittwoch zusammenkommen. "Das ist nur eine Formalie", sagt Bügermeister Uwe Schoknecht.

Noch fehlt der Straße der Belag. Doch nicht mehr lange: "Wir haben mit der Gemeinde abgemacht, dass die Straßendecke, das Pflaster, Beleuchtung und Grünflächen bis Ende 2018 abgeschlossen sind", berichtet Burkhardt Schröder. Schon weitaus früher soll der Lärmschutzwall fertig werden, der das Wohngebiet von der Bundesstraße trennt. "Da kommen noch Rasen und eine Holzwand drauf", sagt der Investor mit Blick auf den Erdwall. Insgesamt vier Meter hoch. "Ich gehe davon aus, dass wir im August fertig sind."

Nur wenige Monate später sollen die ersten Bewohner der Anlage, Familie Donner, dort heimisch werden, 250 Meter entfernt vom Finowkanal. "Wir hoffen, dass wir Weihnachten oder Silvester einziehen können", sagt Andy Donner. Gemeinsam mit seiner Frau Christin und seinem fünfjährigen Sohn Jordan-Alexander will er von Finow nach Finowfurt übersiedeln.

"Unser Kind geht seit 2012 schon in die Kita "Zwergenstube'", erklärt der Familienvater. Die Finowfurter Kita, die Jordan-Alexander besucht, liegt einen kurzen Spaziergang von der neuen Heimat entfernt. "Wir wollten, dass er mit seinen Kita-Freunden eingeschult wird", ergänzt Christin Donner.

Dass eine junge Familie ihren Weg nach Finowfurt findet, freut Bürgermeister Uwe Schoknecht natürlich. "Wir sind auf Zuzug angewiesen", erklärt er. Denn so greifbar die 5000-Einwohner-Marke für den Schorfheider Ortsteil mittlerweile scheint: "Die Geburtenrate liegt leider noch unter einem Prozent."

Für weitere neue Finowfurter wird also reichlich Platz geschaffen. Am alten Bahnhof, an der Heeresbäckerei, am Sportplatz - an vielen Ecken soll weiterer Wohnraum entstehen, möglichst für junge Familien wie die Donners.

Infos und Kontakt im Internet: www.wohnen-am-finowkanal.de