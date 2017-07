Weitere Wasserproben gezogen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Seitdem bei einer Routinekontrolle coliforme Bakterien im Bernauer Trinkwasser festgestellt worden sind, läuft die Suche nach der Ursache auf Hochtouren. Mehrere Proben haben Mitarbeiter einer Spezialfirma in dieser Woche genommen. Am Montag werden erste Laborergebnisse erwartet.

Katarzyna Schiwon dreht den Hahn ein wenig auf, um das Wasser laufen zu lassen. "Wir wollen schließlich nicht das Restwasser testen, das sich noch in der Leitung befindet", erklärt sie. Denn nicht das Standwasser, sondern das im Netz zirkulierende Trinkwasser ist für die Mikrobiologin relevant. Die Spezialfirma, für die Katarzyna Schiwon arbeitet, wurde in dieser Woche von den Stadtwerken Bernau damit beauftragt, an verschiedenen Stellen des Netzes entsprechende Proben zu entnehmen. Schon einige Male haben sie und ihre Kollegin deswegen in den vergangenen Tagen das vertraute Prozedere ausgeführt. Sobald die richtige Wassertemperatur erreicht ist und der Hahn durch die Hitze eines Bunsenbrenners desinfiziert wurde, füllt Katarzyna Schiwon das abgegriffene Wasser in sterile Flaschen ab. "So ist garantiert, dass sich in der Probe keine Schmutzpartikel befinden", meint die Mikrobiologin.

Dann geht es für die gekühlten Fläschchen auf den Weg ins Labor, wo die detaillierte Überprüfung des Keimspektrums erfolgen kann. "Die Untersuchung nimmt mindestens 48 Stunden in Anspruch", erklärt sie.

Von dem detaillierten Screening der einzelnen Wasserproben erhofft sich Daniel Nicodem, Verbandsvorsteher des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow (WAV) schließlich, die Ursachen für das verunreinigte Leitungswasser weiter eingrenzen zu können sowie die problematische Stelle "punktgenau zu lokalisieren".

Da das vom WAV selbst geförderte Wasser in den Brunnen in Schönow und Albertshof sowie das fremdbezogene Wasser der Berliner Wasserbetriebe sauber ist, konzentriert sich die Suche weiterhin auf das Verteilnetz. Laut Aussagen des Verbandsvorstehers können sehr unterschiedliche Faktoren die Verunreinigung verursacht haben, etwa kontaminierte Bauteile, die durch eine Havarie als problematische Substanzen in das Trinkwassernetz gelangten. "Möglich sind auch äußerlich nicht erkennbare Leckagen, über die unerwünschte Stoffe ins Netz gelangt sind", meint Nicodem.

Einen unüberlegten Aktionismus hält der Verbandsvorsteher hingegen für wenig sinnvoll. Beispielsweise habe der Verband in den vergangenen Tagen auf die Spülungen der Leitungen verzichtet, auch um die Ergebnisse der Proben nicht zu sehr zu beeinflussen. "Die Aufwirbelung würde nur viel Unruhe ins Netz bringen", erläutert er. Außerdem gebe man dadurch möglicherweise Bakterien zusätzliche Nahrung.

Ohnehin warnt Nicodem davor, unnötig Ängste zu schüren. Gerade die gegenwärtigen Methoden der Diagnostik ermöglichten es, Bakterien, Keime sowie andere Partikel unglaublich präzise darzustellen. Darunter befänden sich auch Stoffe, die sich eigentlich schon immer in Luft, Erde und auch im Wasser befunden hätten. "Erst mit den heutigen Instrumenten der Analyse können sie überhaupt erkannt werden", sagt er. Mit den Ergebnissen aus dem Labor rechnet der Wasser- und Abwasserverband am Montag.

Nach den Erfahrungen anderer Verbände passiert es laut Nicodem allerdings genauso häufig, dass festgestellte Bakterien, so schnell wie sie aufgetreten sind, manchmal auch wieder verschwinden würden.