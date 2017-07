Drei neue Kräfte für die Liebenwalder Verwaltung

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Hardy Henke, Maik Richter und Heiko Müller sind die drei Neuen, die am 1. Juli ihren Dienst in der Liebenwalder Verwaltung angetreten haben.

Ein Generationenwechsel habe sozusagen stattgefunden, nachdem unter anderem der ehemalige Bauamtsleiter Hartmut Bein und Christa Jans, Sachbearbeiterin im Liegenschaftsbereich,in den Ruhestand verabschiedet wurden, sagte Vizebürgermeisterin Martina Schnur, als die Männer am Freitag offiziell vorgestellt wurden.

In der hinter ihnen liegenden ersten Arbeitswoche haben sich die Neuen mit der Stadt und ihren Ortsteilen, der Verwaltung und den anstehenden Aufgaben vertraut machen können. Als Leiter des Bau- und Ordnungsamtes wird Hardy Henke künftig der erste Ansprechpartner im Rathaus sein, wenn es um Bauvorhaben oder die öffentliche Ordnung geht. Seine erste Herausforderung wird die Fortschreibung des Kita-Bedarfsplans sein, denn auch das fällt in seinen Arbeitsbereich.

Verwaltungserfahrungen kann 40-Jährige, der im benachbarten Krewelin wohnt, vorweisen. Fast 20 Jahre hat er in der Oberhaveler Kreisverwaltung gearbeitet und war dort unter anderem der verantwortliche Leiter für den Straßenbau. Seine neue Aufgabe in Liebenwalde sieht er als Herausforderung, um bei der weiteren Entwicklung der Stadt mitwirken zu können. Ein sehr wohl gewollter Nebeneffekt sei, das gibt er gern zu, der kürzere Weg zur Arbeit: "Von Krewelin nach Liebenwalde muss ich gegebenenfalls nur noch an einer Ampel halten und mich nicht mehr durch den Oranienburger Stadtverkehr quälen."

Eine kürze Wegstrecke zur Arbeit war auch für den Staatlich geprüften Bautechniker Maik Richter ein Grund, wenn auch nur ein nachgeordneter, wie er hinzufügt, um sich zu bewerben. Der 50-Jährige ist in Nietwerder zu Hause und war bislang im Wandlitzer Bauamt für den Hochbau und das Immobilienmanagement zuständig. In Liebenwalde wird er sich als Sachgebietsleiter in der Bauverwaltung unter anderem um die Bauleitplanung bei anstehenden Hoch- und Tiefbaumaßnahmen kümmern. Eine anspruchsvolle Tätigkeit, um sein Wissen und seine Erfahrungen unter Beweis stellen zu können, wie er sagt. Eine der ersten Aufgaben, die er koordinieren muss, werden die Arbeiten in der Straße "Häuser am See" sein.

Dritter im Bunde der neuen Gesichter im Liebenwalder Rathaus ist der 37-jährige Oberbrandmeister Heiko Müller, der die neu geschaffene Funktion des Stadtbrandmeisters übernehmen wird. Er wohnt in der Stadt, ist seit 23 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und stellvertretender Ortswehrführer der Liebenwalder Löschgruppe. Beste Voraussetzungen also, um den Job zu übernehmen. Dafür war Müller sogar bereit, seine bisherige Selbstständigkeit als Land- und Forstwirtschaftler gegen die Anstellung bei der Stadt einzutauschen. Nicht böse darüber ist seine Freundin, denn dafür entfallen die Trennungszeiten, wenn Müller mit seiner Firma auswärts Aufträge abzuarbeiten hatte.

Das einzige Problem an der neu eingerichteten Stelle des Stadtbrandmeisters ist, dass eine genaue Stellenbeschreibung noch im Detail gemeinsam mit dem Bürgermeister erarbeitet werden muss. Die Stadtverordneten hatten die Einrichtung der Stelle beschlossen, weil vor allem der bürokratische Aufwand, die Aufgaben der Feuerwehr im Zusammenwirken mit den Löschgruppen in den Ortsteilen zu koordinieren, immer aufwendiger geworden war.

Drei Stunden seiner Arbeitszeit sind der Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Forstes Forstes vorbehalten, über den Liebenwalde verfügt.