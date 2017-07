Ayurveda-Villa lockt nach Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Die Aktion 48-Stunden-Oberhavel rückt näher. Wer am 26. und 27. August die Region näher kennenlernen möchte, kommt an einigen Angeboten nicht vorbei.

Zum Beispiel an Beate Schneider und Anke Treichel in Zehdenick. Sesshaft wurde Letztere 2016 in der Havelstadt: Am Anfang war es nur ein Wochenend-Flirt, raus aus dem Großstadttrubel Berlins, rein in die Kleinstadt. Im Sommer 2016 zogen Anke Treichel und ihre Familie endgültig in ihr kleines Haus in der Mühlenstraße.

Nun ist Zehdenick für sie zur neuen, geliebten Heimat geworden. Die Ungewissheit der eigenen Wohnsituation in Berlin nahm Anke Treichel und ihrem Mann schließlich die Entscheidung ab. Eine anfängliche Unsicherheit ist längst verflogen. Die gute Zehdenicker Infrastruktur, die Stadt und ihre Umgebung haben sie überzeugt. Diese hat sie in langen Rad- und Wandertouren erkundet, sich dabei in die Natur und das Unvollkommene, Nicht-Fertige der Stadt verguckt, das sie an ihre Kindheit erinnerte. Fotos sind entstanden, die sie im März und April in der Galerie der Kunstfreunde Zehdenick erstmals öffentlich zeigte. "Für mich waren diese Ausflüge befreiend und haben Glücksgefühle in mir ausgelöst"", erzählt Anke Treichel.

Beruflich hat die gebürtige Strausbergerin auch Fuß gefasst: Für die Zehdenicker Villa Veda von Beate Schneider ist sie beispielsweise fürs Marketing zuständig. Aus einem Auftrag erwuchs eine enge Freundschaft. Nun wollen beide ihre Stadt mit kreativen Ideen voranbringen. So reifte der Gedanke, sich an der Aktion "48 Stunden Oberhavel" zu beteiligen. "Wir möchten zeigen, dass es in der Stadt Zehdenick kreative Köpfe gibt, die die Stadt bereichern wollen", sagt Beate Schneider.

Besucher können sich in der Villa Veda umschauen. Wer aber wirklich etwas mitnehmen will, der probiert das Angebot schlicht aus, rollt die Yoga-Matte aus und lässt sich von Beate Schneider in die Kunst der indischen Bewegungslehre einführen. Anke Treichel zeigt währenddessen in der Villa Veda Fotografien, Grafik und Objekte.

Entspannung in der Villa Veda mit Yoga, Ayurveda und Kunst am 26. und 27. August täglich von 10 bis 17 Uhr. Am 27. August können sich Besucher von 14 bis 17 Uhr eine Ausstellung bei den Kunstfreunden Zehdenick anschauen. Marion Steer zeigt experimentelle Malerei.