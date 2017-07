Frischer Lesestoff für Geschichtsfreunde

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Brandenburg. Heft 49 der vom Arbeitskreis Stadtgeschichte publizierten "Heimatkundlichen Blätter" kommt dieser Tage, voraussichtlich am 11. Juli, in der Handel. Zu erfahren ist diesmal u. a. vieles über die Brandenburger Mostrichfabrik der Familie Pintus und das zu rettende Mühlrad im Stadtmuseum, zur Geschichte der Plauer Schifffahrt, den Übergang zur Fließbandproduktion in den Brennaborwerken, die Kirche in Radewege, 65 Jahre AG Natur und Heimat und Geschichten über die Ritterakademie.