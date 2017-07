Auffahrt für die Stromautobahn

artikel-ansicht/dg/0/

Erst ein Knall. Dann ein Pfeifen. Geräuschvoll wird das neue Umspannwerk in Heinersdorf (Oder-Spree) in der nächsten Woche in Betrieb gehen. Dann wird der Leistungsschalter eingeschaltet, wie das in der Energiebranche heißt. Allerdings drückt da niemand einen Knopf oder legt einen Hebel um. Das Ganze passiert ferngesteuert. In Leitzentralen. Dann wird der erste Strom aus Solaranlagen in dem Umspannwerk auf einem Feld bei Heinersdorf (Oder-Spree) ankommen. Er fließt durch ein armdickes 110 KV-Kabel unterirdisch bis zu einem gewaltigen Transformator, dem Herzstück der Heinersdorfer Anlage. Der Transformator bringt den Strom auf eine höhere Spannung: auf 380 KV. Derart umgespannt kann er in die großen Höchstspannungsleitungen gespeist werden. Eine solche 380-KV-Leitung führt am Umspannwerk vorbei - sie verläuft in einer Richtung nach Berlin, in der anderen nach Preilack in der Lausitz. So wird der grüne Strom aus Brandenburg bundesweit verteilt - je nach Bedarf.

"Wir bauen Stromautobahnen und die brauchen im Zuge der Energiewende immer mehr Auffahrten", sagt Siegfried Wagner, Sprecher des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz Transmission GmbH. Das Umspannwerk in Heinersdorf ist eine solche Auffahrt. Und die 380-KV-Trasse ist quasi die Autobahn, über die der Strom schnell abfließen soll.

Denn die bestehenden Versorgungsnetze in der Region sind mit dem Strom aus Solaranlagen und Windrädern allmählich überfordert. "Es geht darum, diese Netze zu entlasten", sagt Christian Schug von der E.DIS AG. Der regionale Energiedienstleister und 50 Hertz haben das Umspannwerk gemeinsam errichtet, als Teil einer neuen Infrastruktur für den Stromexport. Insgesamt vier solcher sogenannter Netzverknüpfungspunkte - in Putlitz, Gransee, Altentreptow und jetzt Heinersdorf - sind in den vergangenen beiden Jahren entstanden. Elf weitere sind geplant. Solche Knoten verbinden die regionalen Netze der E.DIS - von 110 KV bis zu den Ortsnetzen - mit den Höchstspannungstrassen von 50 Hertz. So werden die Stromlandes- und Bundesstraßen mit den Energie-Autobahnen vernetzt.

18 Millionen Euro hat 50 Hertz in Heinersdorf investiert, rund 5,5 Millionen Euro E.DIS. "Früher wurde grüner Salat aus dem Oderland exportiert, heute ist es grüner Strom", sagt E.DIS-Sprecher Horst Jordan. Über die Heinersdorfer Anlage soll unter anderem auch der Strom des Solarparkes Neuhardenberg ins Höchstspannungsnetz gespeist werden. Mit einer Leistung von 145 Megawatt (MW) gilt er als ein Spitzenreiter in Deutschland. Der Neuhardenberger Grünstrom soll aber nicht direkt nach Heinersdorf fließen. Er wird zunächst in eine weitere Schnittstelle geleitet - das 3,5 Millionen Euro teure Umspannwerk Metzdorf-Nord der E.DIS, das Ende Juni in Betrieb ging. Von dort aus führt ein 36 Kilometer langes Erdkabel, dessen Bau 28 Millionen Euro kostete, ins Umspannwerk Heinersdorf. Diese Kombination aus zwei Umspannwerken war laut E.DIS in der Region die wirtschaftlichste Lösung, um grünen Strom ins Höchstspannungsnetz zu bringen.

Derzeit können rund 245 MW erneuerbare Energien im Oderland, der Ostbrandenburger Region von Küstrin-Kietz bis Bad Freienwalde, erzeugt werden. "Wir gehen davon aus, dass sich die Grünstrommengen verdoppeln", sagt Horst Jordan. Deshalb ist das Heinersdorfer Umspannwerk auf Zuwachs ausgelegt. Es gibt noch viel Platz zum Anbauen.