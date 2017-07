Ministerin zwischen Blüten und Bäumen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (age) Mehr Chancengleichheit, weniger behindern - so lautet das Motto der Integrationsabteilung der Brandenburger Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft (BAS). Seit Anfang des Jahres 2017 ist das kommunale gemeinnützige Unternehmen mit der Sicherung der Unterhaltungs- und Grünpflege des Gartendenkmals Marienberg betraut. Damit fungiert die BAS erstmalig als einheitlicher Ansprechpartner für kommunale und nicht-kommunale Belange, übernimmt die aktive Betreibung und Vermarktung als Freizeit- und Bürgerpark als auch die Entwicklung als Naherholungsgebiet mit kulturellen wie bildenden Angeboten. Um dabei zusätzlich den auf die Fahne geschriebenen Inklusionsansprüchen im Sinne des Teilhabeplans der Stadt gerecht zu werden, hat die BAS bei der Besetzung der zu vergebenen Arbeitsstellen zur Pflege des Marienbergs auf die Einstellung von Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen gesetzt. 186 Bewerbungen insgesamt hatte es gegeben, zehn feste Arbeitsplätze, davon sieben an Personen mit schwerer Behinderung, und drei saisonale Plätze, davon zwei mit Behinderung, wurden vergeben. "Dabei wurde bei allen Neuanschaffungen wie Nutzfahrzeugen, Motorsäge, Kleingeräten und jeglichen benötigten Materialien auf die Bedürfnisse der Angestellten genauestens geachtet", so Ronald Weßlin von der BAS. So wurde etwa für einen taubstummen Mitarbeiter ein Fahrzeug so umgebaut, dass ein Lichtzeichen ihm deutet, wenn er gehupt hat.