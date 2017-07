Datenklau an Berliner Geldautomaten nimmt zu

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In keinem anderen Bundesland werden mehr Pin- und Kartendaten an Geldautomaten ausspioniert als in Berlin. Seit Jahresbeginn wurden bereits 139 Fälle von "Skimming" in der Hauptstadt festgestellt, teilte die Euro Kartensysteme als Dienstleister der Banken und Sparkassen mit. Damit ist bereits der Jahresgesamtwert von 2017 überschritten.