Einfach mal selbst ausprobieren

Damelang (MZV) Das Flugfest des Brandenburger Modellflugvereins steckt dem Organisator Jens Freidank und seinem Team noch in den Knochen. Die Vorbereitungen sind kräftezehrend. Die Durchführung der reine Wahnsinn, zieht das Fest auf dem Modellflugplatz Damelang doch rund 3.500 Besucher an. Ein organisatorischer Kraftakt. Der auch in diesem Jahr wieder gelungen ist. Lange pausieren ist nicht. Denn am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juli, lädt der Brandenburger Modellflugverein Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Schnupperfliegen ein. "Jeder Interessierte ist an beiden Tagen von 10.00 bis 17.00 Uhr herzlich eingeladen, den Steuerknüppel selbst in die Hand zu nehmen.", so Jens Freidank. Erfahrene Modellflieger stehen den Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Das komplette Equipment wird gestellt. Zeit, gute Laune und eine Sonnenbrille haben die Besucher selbst mitzubringen.