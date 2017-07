Lesepaten für Flüchtlingskinder gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) Viele der Kinder aus dem Brücker Asylbewerberheim sprechen schon gut deutsch. Manche dolmetschen für ihre Eltern, denen das Sprachelernen deutlich schwerer fällt. Sie haben aber auch nicht so viele Gelegenheiten dazu wie ihre Kinder in der Schule und auf dem Spielplatz. Doch trotz aller Sprachbeherrschung stockt die Verständigung auch mit den Kindern manchmal unvermittelt. Oft sind es fehlende kulturelle Hintergründe, die den Zugezogenen noch fremd sind. Kathrin Piske vom Flüchtlingshilfeverein "Brück hilft" sieht das so: "Für uns erschließen die Namen Hänsel und Gretel einen ganzen Reigen an Geschichten. Für Menschen aus anderen Kulturkreisen sind es nur leere Namen." Sie fügt hinzu: "Für eine gelungene Integration reicht das Erlernen der deutschen Sprache allein nicht. Man muss auch die kulturelle Basis vermitteln."