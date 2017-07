43 Festnahmen, 96 Mal Gewahrsam

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Bei den gewaltsamen Protesten am Abend und in der Nacht zu Samstag sind nach Polizeiangaben 43 Menschen festgenommen und 96 in Gewahrsam genommen worden. Sie seien in die Gefangenensammelstelle in Harburg gebracht worden, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit. 16 Polizisten seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.