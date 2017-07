Netzwerk Courage organisiert Musikfestival mit Schülerbands

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Mit der Musik für Vielfalt einstehen - das will das Oranienburger Netzwerk Courage. Für den 14. Juli haben sie einen Bandcontest auf dem Schlossplatz geplant. Gruppen wie die Pfandpiraten, Adnano MC und die Drecksband stellen sich den kritischen Ohren der Jury. "In den Kategorien Perfomance, Text und Musik können jeweils maximal zehn Punkte erreicht werden", erklärt Netzwerk Courage Verantwortliche Viktoria Homm. Die 17-Jährige ist gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Freundin Freyja Krull Hauptorganisatorin des Bandcontest.

Mit einem selbst komponierten Lied werden die Schülerbands auf der großen Bühne auftreten. Auch der Text zum Wettbewerbssong muss selbst geschrieben sein. "Nachdem alle Schülerbands gespielt haben, zieht sich die Jury zur Beratung zurück", sagt Viktoria Homm. "Aber das ist dann noch nicht alles", wirft Freyja Krull ein. "Erst mal zeichnet die Jury den Gewinner aus, dem als Preis ein Wochenende im Tonstudio winkt." Dann greifen wie bei einem kleinen Festival nacheinander weitere Rock-, Punk- und Skabands in die Bassgitarrenseiten. Außerhalb der Wertung, aber mit ganz viel Engagement für Vielfalt und Toleranz treten die Bands Strom und Wasser, Rico Rush, Abbruch und Kelele auf. "Das Festival soll ein öffentliches Zeichen für unsere Ziele sein", sagt Homm. "Ein couragierter Kampf gegen Rassismus."

Als Zusammenschluss von Schülern aus verschiedenen Schulen Oberhavels hat sich das Netzwerk Courage vor einigen Jahren gegründet und setzt sich seitdem für Toleranz in der Region ein. "Da muss man auch mal was Größeres starten", sagt Freyja Krull. Nachdem die beiden bereits 2014 an der Organisation des Bandcontests beteiligt waren, sei es in diesem Jahr Zeit für ein Revival gewesen. "Wir wollen Musik, Spaß und Vielfalt vereinen", sagt Homm voller Enthusiasmus und Motivation. "Klar, allein als Schüler-Initiative können wir das nicht organisieren", so die beiden. Unterstützt wird das Netzwerk Courage deswegen vom Kreis Oberhavel, der Stadt Oranienburg, dem Kreisjugendring und dem Jugendforum. "Ich darf ja noch nicht mal Verträge abschließen", sagt Homm. Aber das täte ihre Schwester dann für sie. Die ist schon 19 Jahre alt.

Festival und Bandcontest beginnen am 14. Juli um 17 Uhr auf dem Schlossplatz Oranienburg. Der Eintritt ist frei.