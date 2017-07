artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Die Bundestags-CSU hat die Linkspartei nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg scharf kritisiert. "Mit ihren verharmlosenden Äußerungen und Angriffen auf die Polizei disqualifizieren sich die Linken für jede Regierungsbeteiligung im Bund", erklärte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Samstag. "Die Zerstörungsorgien der Gipfelgegner und ihre Welle aus Gewalt und Anarchie beim G20-Gipfel sind beschämend." Linkspartei-Chefin Katja Kipping hatte am Freitag erklärt: "Die Polizeiführung hat alles getan, um jene Bilder zu erzeugen, mit denen sie im Vorhinein ihren martialischen Einsatz und die maßlose Einschränkung des Demonstrationsrechtes gerechtfertigt hat." Eine Regierungsbeteiligung der Linken wäre nur in einem rot-rot-grünen Bündnis möglich.