Berlin (dpa) Ein 28-Jähriger hat in einer Pension in Berlin-Lankwitz auf seinen 27 Jahre alten Bruder eingestochen - und ihn lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer stritten sich laut Polizei in der Nacht zum Samstag, woraufhin der Ältere eine Stichwaffe gezückt habe. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Sein Zustand sei inzwischen stabil, hieß es. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Worum es in dem Streit ging, war unklar.