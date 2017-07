Altstadt-Tratsch am 12. Juli

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Am 12. Juli steht der nächste "Altstadt-Tratsch" ins Haus. Im "Café Melange" in der Ritterstraße 92 kann ab 18 Uhr wieder geschwoft und gefachsimpelt werden. Wer erfahren möchte, was andere einst erlebt haben, wo sich Erinnerungen gleichen oder wiederentdeckt werden können, meldet sich bei Sven Kornisch vom Arbeitskreis Stadtgeschichte unter T. 0176-39133009 an.