700 Kicker beim Straßenfußballturnier für Toleranz

Potsdam (dpa) Rund 700 jugendliche Kicker haben sich in diesem Jahr an der Brandenburger Straßenfußballmeisterschaft beteiligt. Mit diesem Turnier setze die Sportjugend ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Samstag zur Eröffnung des Finales in Krausnick-Groß Wasserburg (Dahme-Spreewald). "Seid respektvoll gegenüber euren Gegenspielern, egal woher sie kommen", appellierte er an die jungen Sportler.