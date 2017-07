artikel-ansicht/dg/0/

Kairo (dpa) UN-Generalsekretär António Guterres hat den schweren Anschlag auf die ägyptische Armee mit 26 toten Soldaten verurteilt. Die Verantwortlichen für die "feige" Attacke müssten schnell zur Rechenschaft gezogen werden, hieß es in einer Stellungnahme am Samstag. Ein lokaler Ableger der Terrormiliz IS hatte sich zu dem Anschlag am Freitag im Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel bekannt.