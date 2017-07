20-Jähriger angegriffen und mit Stichen verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 20-Jähriger ist in Berlin-Spandau von Unbekannten überfallen und mit Stichen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann mit einem 19 Jahre alten Freund am Freitag kurz vor Mitternacht in der Straße Am Juliusturm unterwegs, wo mehrere Unbekannte die beiden in ein Gespräch verwickelten und umzingelten.