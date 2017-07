Arbeitgruppe fühlt sich "brüskiert"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587367/

Warum? So wollten sich die Gemeindevertreter zunächst mit allen Parteien alleine, nämlich den Eltern, den Erzieherinnen und den Verwaltungsmitarbeitern im Bereich Kita treffen, ehe mit der Verwaltungsspitze in einer weiteren Runde diskutiert werden soll. Doch weil der Bürgermeister am Montag unter anderem auch mit am Tisch saß, fühlten sich die Gemeindevertreter "brüskiert", so Hanschke. Deshalb wurde die Gesprächsrunde kurzerhand von der Kommunalpolitik abgesagt, von der Verwaltung, Kitaleitung, Erziehern und Elternsprechern jedoch dennoch genutzt, um den Ist-Stand zu beleuchten. Holger Schreiber (parteilos) sprach von einem "Missverständnis", das nicht mutwillig die politischen Akteure beschädigen sollte.

"Ich kann die Kritik ein bisschen nachvollziehen. Das war mit Sicherheit nicht böse gemeint. Doch war eine Dienstberatung mit elterlichen Gruppensprechern zugleich geplant, insofern waren auch wir natürlich vor Ort", so Schreiber. "Die Kommunikation ist gleichwohl etwas unglücklich gewesen, zumal wir natürlich den politischen Willen respektieren. Das Gesprächsformat ist auch gut gewählt", räumte er ein.

Wie im Sozialausschuss abgestimmt, hatten die beteiligten Kommunalpolitiker bereits eine Gesprächsrunde mit den Eltern geführt. Mit mehr als 40 teilnehmenden Eltern war das Gesprächsangebot nicht nur sehr gut angenommen, "es gab aufschlussreiche, wie zielführende Arbeitsergebnisse", so Christina Hanschke. Darauffolgend sollte nun mit den Erzieherinnen das Gespräch stattfinden. Hierfür stimmte die Arbeitsgruppe der Gemeindevertretung mit der Kitaleitung den vergangenen Montag ab. Irritierte Elternkreise meldeten vor diesem Gesprächstermin der Arbeitsgruppe, dass die Kitaleitung zu dem Gespräch die Elternsprecher hinzugebeten hatte, ohne die Arbeitsgruppe zu informieren. Zudem war wie beschrieben dann die Verwaltung vor Ort. Vertreter aus dem Arbeitskreis sprachen von einem "groben, vorsätzlichen Störmanöver seitens des Bürgermeisters", Hanschke selbst von einem "Affront".