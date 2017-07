Ablassbriefe, Keramikfiguren, Installation

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Von Zeit zu Zeit verwandelt sich das Anwesen von Margrit Schober mit ihrer Kunstlaube Schönwalde zu einem Begegnungsort für Künstler und Kunstinteressierte. So hatte am vergangenen Wochenende die KunstFraktion 16 zum zweiten Nacht-Kunstmarktplatz Schönwalde-Glien in die Ulmenallee eingeladen. Präsentiert wurden zahlreiche Werke.