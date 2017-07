Fischreich, göttlich, mittelalterlich

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587377/

Während noch die Tanzeleven der Tanzschule Hüftschwung ihr buntes Programm zeigen, verbreiten schon die Räucheröfen von Fischermeister Lutz Schröder auf der Festwiese ihren Appetit anregenden Duft. Schon ab 16 Uhr herrscht am Ende der Havelpromenade ungewohntes Treiben. Rittersleut und ein buntes Völkchen haben auf dem Mittelaltermarkt ihre Behausungen aufgeschlagen. Das Unterhaltungsprogramm steht, versicherte Veranstalter Eberhard Heieck kürzlich. Und das läuft gleich auf zwei Bühnen ab. Zwischendurch wieder die in der Havelstadt so beliebten kleinen und großen Spektakel: Eines beginnt während des Havelfestes beim Seesportclub am Sonnabend um 10 Uhr. Mindestens 12 Mannschaften wuchten die Kutter mit erheblichem Spaßfaktor und lautstark angefeuert im Wettbewerb um die Wanderpokale über die Havel.

Wer mal ganz privat einen Wels von 10 bis 20 Kilogramm räuchern möchte, sollte jeweils am Sonnabend und Sonntag zu 13 Uhr zum Fischzug mit anschließender Versteigerung des Fanges an die Havelpromenade kommen. Möglicherweise haben der Fischermeister und seine Helfer dank des "Fangwassers" vom Bürgermeister und der Anwesenheit der frisch gekürten Fischerkönigin wieder entsprechende Exemplare im Netz. An beiden Tagen ist ab 15 Uhr Wasserski auf der Havel angesagt - auch für jedermann.

Am Sonntag ab 11 Uhr wird Ketzin/Havel göttlich. Unter diesem Motto bereitet Birgit Behr mit ihren unzähligen Helfern den weit über die Stadt hinaus beliebten Festumzug mit bunten Schaubildern der rund 300 Mitwirkenden vor. Apollo, Eros, Hermes aber auch Bacchus und Diana und andere werden bei ihrem Besuch des Fischerstädtchens erstaunt sein über die spannende Historie, über so viel Neues, die herrliche Umgebung bewundern, vielleicht aber auch noch ärgerliche Kleinigkeiten aus dem Alltag bemängeln.

Die Geschichte zum Motto "Ketzin - einfach göttlich" schreibt Birgit Behr zwar gerade erst, aber auf jeden Fall werden die Götter der griechischen, römischen und vielleicht auch der nordischen Mythologie dabei sein. Klar, im übertragenen Sinne und mit ihren Bemerkungen und Handlungen auf die Stadt an der Havel freihändig angepasst. Einige Mitwirkende, die mal für einige Stunden Götter, Engel oder andere Typen aus der Mythologie gestalten möchten, werden noch gesucht. Der Ketziner Hort habe sein Bild schon fertig, die Brandenburger Bank wäre wieder dabei und die Paretzer Kita "Havelfrüchtchen" wirkt mit einer großen Gruppe Wassergeister mit, informierte Birgit Behr. Sie freut sich, dass die meisten der in den vergangenen Jahren mitwirkenden Gruppen, Vereine und Betriebe ihre Teilnahme zugesagt haben. Entsprechende Kostüme hängen schon in großer Zahl bereit, Udo Feist moderiert auch in diesem Jahr den Umzug und Sofie Reinschlüssel und Jörg Schulz erzählen die göttliche Geschichte. Am Sonntag ab 19.30 Uhr: "Six says good bye..." und mit diesem Auftritt endet auch das diesjährige dreitägige Ketziner Spektakel...