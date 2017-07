Quasimodo am Havelweg

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Er ist eine tragische Gestalt und weltbekannt, "Der Glöckner von Notre Dame". 1831 vom französischen Schriftsteller Victor Hugo geschrieben, wurde das Thema im 20. Jahrhundert verfilmt und auch für Theater und Musical inszeniert. Am tragischen Originalstoff orientiert sich die Inszenierung des Rathenower Theater Lichtblick e.V., die Mitte Mai im Kulturzentrum vor ausverkauften Rängen gezeigt wurde. In der Titelrolle des Quasimodo war Martin Rißmann zu erleben. Am kommenden Samstag, 15. Juli, ist das Stück unter freiem Himmel bei den Kanuten am Havelweg 2 zu sehen.