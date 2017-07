Ortsdurchfahrt Groß Lindow ist Thema

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Lindow (MOZ) Kathrin Schneider, Infrastrukturministerin des Landes, wird am Montag auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Gliese (CDU) nach Groß Lindow kommen. Zum einen wird die Ministerin mit Groß Lindows Bürgermeister Björn Brinkmann sowie Amtsdirektor Danny Busse sanierte Straßenabschnitte der Landesstraße 373 einweihen. Dort wurden Radwege ausgebaut. Eigentlicher Anlass des Besuches ist aber, der Ministerin vor Ort zu zeigen, wie dringlich die weitere Sanierung der Ortsdurchfahrt in Groß Lindow ist. "Es wird deshalb auch eine Ortsbegehung stattfinden", kündigte Andreas Gliese vorab an. Kathrin Schneider wird um 10 Uhr in den Preussenstuben erwartet, von dort startet auch die Ortsbegehung.