25 Jahre Zweckverband Fließtal gefeiert

Birkenwerder (OGA) Auf dem Gelände von EltAV in Birkenwerder ist am Freitag ein weiteres Jubiläum gefeiert worden. Der Zweckverband kann auf 25 Jahre zurückblicken. "Mit null Metern Kanalnetz haben wir angefangen. Jetzt sind 99 Prozent unserer etwa 8 000 Haushalte an die zentrale Kanalisation angeschlossen", sagt Zweckverbandsvorsteher Filippo Smaldino-Stattaus. "20 000 Einwohner - da können wir doch stolz sein."

Smaldino-Stattaus sagt aber auch: "Hut ab vor meinen Vorgängern! Denn selbstverständlich war das damals nicht." Vielmehr habe es viele Vorbehalte der Einwohner gegen die zentrale Kanalisation gegeben, die schließlich für jeden Einzelnen auch mit Kosten verbunden war. Inzwischen seien die Gebühren um 25 Prozent gesenkt worden. 2,50 Euro kostet der Kubikmeter Abwasser. "Stellen Sie sich mal einen Kubikmeter vor - da ist 2,50 Euro für so eine Masse doch nicht zu viel", sagt der Bürgermeister des Mühlenbecker Landes gutgelaunt.

Den Umzug auf das EltAV-Gelände sieht Smaldino-Stattaus als absoluten Gewinn. Die zehn Mitarbeiter würden sich an dem modernen Standort wohlfühlen, ist sein Eindruck, und auch auf den Besucherverkehr habe sich das frische Ambiente positiv ausgewirkt. "Wir machen mehr Öffentlichkeitsarbeit, möchten auch anders wahrgenommen werden", so Smaldino-Stattaus.

Zum Beispiel kommt zum Zweckverband, wer neu baut und damit Abwasseranschlüsse verlegen muss. Dort kann er sich informieren oder sich bei speziellen Gegebenheiten auf ihrem Grundstück über geeignete Lösungen beraten lassen.

Ein Thema beschäftigt den Zweckverband Fließtal so wie alle, die mit Schmutzwasser umzugehen haben: Feuchtes Toilettenpapier - das diesen Namen fälschlich trägt, weil es nicht zerfällt und damit nicht dafür gedacht ist, in die Toilette entsorgt zu werden. 70 Prozent der Schäden an den Pumpen entstünden durch dieses feuchte Papier, so der Vorsteher.

Ein Zusammengehen des Zweckverbands mit dem Glienicker Regiebetrieb und dem Hohen Neuendorfer Eigenbetrieb kann er sich vorstellen. Augenblicklich werde aber erst einmal mit Glienicke enger zusammengearbeitet. "Wir machen kleine Schritte, und dann begegnen wir Hohen Neuendorf auch auf Augenhöhe", so der Plan. "Meine persönliche Zeitmarge für ein Zusammengehen ist 2024."