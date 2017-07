Kreiswegewartin reagiert auf Leserkritik

artikel-ansicht/dg/0/

Neukietz (MOZ) Die im Beitrag "Astwerk versperrt Wanderweg" in der Ausgabe vom 6. Juli geschilderte Situation ist von der Kreiswegewartin Brigitte Keil inzwischen bestätigt worden. Aus ihrer Sicht ist in dem Fall aber das Landesamt für Umwelt zuständig.

Bernd Taeschner und seine Nachbarn Gerlinde und Hans-Jürgen Lachmann hatten sich vor einer Woche an diese Zeitung gewandt, weil ein schwerer Ast auf den Wanderweg bei Neukietz heruntergekracht und nach mehreren Tagen trotz des Hinweises an die Verwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch noch nicht beseitigt worden war. Letztere hatte zumindest aber das ihrer Auffassung nach zuständige Landesumweltamt informiert.

Die Kreiswegewartin Brigitte Keil war unterdessen am Mittwoch turnusmäßig auf dem 32 Kilometer langen Gebietswanderweg unterwegs, der Güstebieser Loose mit der Märkischen Schweiz verbindet. Sie bestätigte auch den von dieser Zeitung beschriebenen Zustand. "Wanderer können diesen Bereich aber noch problemlos passieren", sagte die Mitarbeiterin des Landkreises Märkisch-Oderland. Offenbar sei der Weg auch von jemanden soweit freigeschnitten worden, dass dieser wieder befahrbar ist.

Das Astwerk selbst stecke fest zwischen Baum und Erdboden und dürfte zurzeit keine Gefahr darstellen. "Wer es entfernen will oder muss, sollte die nötige Erfahrung und Ausrüstung dafür mitbringen", erklärte Brigitte Keil. Deshalb sollte man dies besser der zuständigen Stelle überlassen.

Anders verhalte es sich bei der Frage der Mahd des Teilstücks, das wohl vom Landesamt für Umwelt mit dem Hinweis "Kein öffentlicher Weg. Benutzen auf eigene Gefahr. Der Eigentümer." versehen worden ist. Es befinde sich auf dem Gebiet der Gemeinde Oderaue. "Wenn hier zwischendurch tatsächlich jemand freiwillig mähen kann und will, dürfte keiner etwas dagegen haben", meinte sie. Angesichts der Witterung in den vergangenen Wochen sei das kniehohe Gras allerdings normal.

Umso angenehmer sei sie überrascht vom Zustand des Wanderwegs, der mit einem roten Streifen auf weißen Grund markiert ist, auf dem Gebiet der Stadt Wriezen. Dieser war auch beim Vor-Ort-Termin dieser Zeitung am Montag in Neukietz bereits gemäht.

Unterdessen bestätigte Günter Wartenberg, Leiter der Bad Freienwalder Außenstelle des Landesamtes für Umwelt, die Zuständigkeit seines Hauses und versprach, dass der Weg zu Beginn der neuen Woche wieder vollständig begeh- und befahrbar ist. Auch er warnte vor einem eigenmächtigen Handeln. "Keiner weiß, unter welcher Spannung Baum und Astwerk dort stehen." Für die Hinweise von Spaziergängern, Landwirten oder Jägern sei man jedoch dankbar. Nach größeren Stürmen insbesondere im Herbst und Winter kontrolliere auch der Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo), ob die Wege an und auf den Deichen frei sind, so Wartenberg weiter.

Der Fall habe zudem deutlich gemacht, dass bei Gelegenheit noch mehrere Fragen mit allen Beteiligten, also dem Landkreis Märkisch-Oderland, der Stadt Wriezen und dem Amt Barnim-Oderbruch, zu klären sind. Einerseits sei schon länger der Lückenschluss für den Oderbruchbahnradweg im Gespräch, andererseits sei in Bezug auf die Wanderwege eine klarere Verständigung über die Zuständigkeiten notwendig. So seien die Wegweiser in Neukietz inzwischen mit Ortsnamen und Entfernungsangaben versehen. Daraus erwachsen bei Wanderern aber auch ganz andere Ansprüche, sagte Günter Wartenberg.