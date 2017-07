Hafenstraße ab Mittwoch gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Wegen der anstehenden Bauarbeiten wird die Hafenstraße ab Mittwoch für den Durchgangsverkehr in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Lindenstraße, die an diesem Wochenende wieder freigegeben werden soll. Sie war wegen der Abpumparbeiten für das aus Leegebruch stammende Hochwasser, das in den Veltener Hafen geleitet wurde, gesperrt worden.