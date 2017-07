Liberale wollen Lärmschutz lockern

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die FDP-Fraktion hat eine Debatte zur Lockerung des Lärmschutzes für Feste und Veranstaltungen im Freien angestoßen. Am Donnerstag in der SVV brachte Fraktionschef Wolfgang Mücke (FDP) einen Antrag für eine liberalere Auslegung von Ermessensspielräumen ein. Gerade in den Sommermonaten sollten bei besonderem öffentlichen Interesse Einschränkungen "die Ausnahme und nicht die Regel" sein, heißt es in dem Antrag. Die FDP schlägt deshalb vor, mittels ordnungsbehördlicher Verordnung die Nachtruhezeiten von April bis September auf den Zeitraum von 0 bis 6 Uhr zu verkürzen "und nur in Ausnahmefällen auf 22 Uhr zu begrenzen." Anspruch müsse es sein, "einen fairen Kompromiss zwischen dem Recht auf Nachtruhe und der kulturellen Nutzung öffentlicher Orte in den Sommermonaten zu ermöglichen".