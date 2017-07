Kita "Bummi" feiert Jubiläum im Zirkuszelt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem kleinen Empfang hat die Kita "Bummi" am Donnerstagnachmittag das Jubiläum 25 Jahre in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) begangen. Neben Kindern und Mitarbeitern der Einrichtung waren dazu unter anderem Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos), der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke), der Vorstandsvorsitzende des Awo-Bezirksverbands Brandenburg Ost Peter Müller und weitere Awo-Vertreter sowie die Vorsitzende des Kita-Ausschusses Susanne Schwark und deren Stellvertreterin Katja Göcke zum Zirkuszelt von Dreamland hinter dem alten Finanzamt gekommen. Begrüßen konnte Kitaleiterin Karin Fehlemelcher auch Gäste aus anderen Awo-Kitas sowie Einrichtungen und Vereinen der Stadt, Peter Wilberg vom Oderbruchzoo Altreetz sowie Vertreter des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, der Frühförder- und Beratungsstelle und des Familienentlastenden Dienstes. Kurz darauf hieß es dann schon das erste Mal und unter tosendem Applaus: Manege frei! Am Freitag gab es eine weitere Vorstellung.