Schnelle Gedo-Hilfe am Mallnower Teich

Mallnow (MOZ) Über schnelle Hilfe konnten sich am Donnerstag die Anwohner des Mallnower Dorfteiches freuen. Der Teich hat auf Grund der starken Niederschläge in den letzten Tagen und Wochen einen sehr hohen Wasserstand.

Die Betreiberin des Reiterhofes am Mallnower Anger habe beim Blick in den Wasserschacht im Keller ihres Hauses einen Schreck bekommen: Das Wasser stand unmittelbar vorm Kellerboden. Die Mallnowerin rief daraufhin in der Seelower Zentrale des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo) an und bat um Hilfe.

"Wir haben beschlossen, sofort zu reagieren", erklärte Gedo-Geschäftsführer Martin Porath am MOZ-Telefon. Er schickte zwei Mitarbeiter nach Mallnow.

Reinhard Kloppe und Eckhard Hensel pumpten nicht direkt aus dem Dorfteich, sondern aus dem Verbindungsgraben zu ihm so viel Wasser ab, dass der Wasserspiegel um etwa 20 Zentimeter sank.

Dazu stauten sie das Wasser im Verbindungsgraben so weit an, bis es von allein weiter in Richtung Oderbruch ablief. Mittels dicker Schläuche bauten sie zudem an einer Überfahrt eine Schlauchbrücke zum Überpumpen. Für die Anwohner des Mallnower Dorfteiches ist die Gefahr damit vorerst gebannt.