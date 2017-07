Tausendsassa mit Humor

artikel-ansicht/dg/0/

Ob Krankenpfleger, Ausbilder, Kraftfahrer oder Verwaltungsleiter: "Oft kam ich dorthin, wie die Jungfrau zum Kind", lacht Uwe Loeschnewsky. Auch Ausflüge ins Kabarett sind dabei oder in die Schauspielerei. Wie im Stück "Historienspektakel um Luther" diesjährigen Hanse-Stadtfest. Dort mimt der 75-Jährige einen der Erzähler in "Luthers Historienspektakel".

Loeschnewsky wurde in Landsberg an der Warthe, heute Polen, geboren, wie er sagt. Zusammen mit seiner Mutter, die bei der Reichsbahn arbeitete, zog er als kleiner Junge ins 80 Kilometer entfernte Frankfurt. Dort ging Loeschnewsky in die damalige Diesterwegschule. In der Paul-Feldner-Straße lernte er Lesen und Schreiben. "Mein Wunschberuf war Koch oder Krankenpfleger". Er entschied sich für eine Ausbildung als Krankenpfleger. "Ich kann nicht gut kochen", lacht er. Das könne seine Frau Käthe besser. Im damaligen Bezirkskrankenhaus arbeitete auch seine Frau, als Krankenschwester. Doch der Schichtdienst wurde mit 450 Mark nicht gerade üppig bezahlt. Also zogen Loeschnewskys nach Eberswalde, wo Mann Uwe Krankenschwestern ausbildete. Weil es seiner Mutter nicht gut ging, ging es nach drei Jahren wieder in die Oderstadt. Diesmal kümmerte er sich auf der Intensivstation um Patienten, deren Leben am seidenen Faden hängt. Wegen der "immer noch miesen" Bezahlung sattelte der Tausendsassa auf den Lkw um: Für 800 Mark im Monat fuhr er Tierfutter des Frankfurter Mischwerks zu Mastbetrieben.

"Mein Traum war zur See fahren", sagt Loeschnewsky nachdenklich. Weil er West-Verwandschaft hatte, verwehrten ihm die DDR-Behörden die Segel zu hissen. Aber er war und bleibt ein unverbesserlicher Optimist: "Ich gucke immer nach vorne. Und mache das Beste draus."

Als ihn damals der Berufsschul-Inspektor sah, folgte auf die konsternierte Frage "Was machst du denn auf dem Lkw?"die nächste Arbeitsstation. Uwe Loeschnewskys half fortan bei der Bekämpfung von Tuberkulose. Mit mobilen Röntgengeräten fuhren zwei Fachärzte von Stadt zu Stadt, um Menschen auf Geschwülste zu durchleuchten. Als Verwaltungsleiter organisierte und wertete er den Einsatz aus. Röntgen im Akkord. "In Schwedt röntgten wir in zwölf Stunden 1200 Leute".

In Rente gehen? Wie es der Zufall will, kommt er über Vitamin B ins Bau- und Montage-Kombinat. Im Archiv bewahrt der mittlerweile Ü-50er Bauzeichnungen auf und vervielfältigt sie. Mit der Wende wird der Betrieb abgewickelt. Wieder bei Null beginnen? Uwe Loeschnewsky geht ins Pflegeheim "Wilhelm Pieck", als Heimleiter. Jedoch:"Ich war zu feinnervig". Mit 55 Jahren wird er Altenpfleger. Zurück zu den Wurzeln des Kümmerns. Der direkte Kontakt mit Menschen, mit den eigenen Händen etwas tun, das habe ihm immer am meisten Spaß gemacht. Bis 64 Jahren arbeitete er im Seniorenheim am Südring.

Zu guter letzt arbeitete Loeschnewsky in der Kurzzeitpflege, 40 Stunden im Monat. Mit 74 Jahren war dann Schluss: "Leute, meinen 75. feiere ich nicht bei euch", sagte er dem Team. Auf dem Sofa liegt der Ruheständler trotzdem nicht. Seit acht Jahren schauspielert er beim Hanse-Stadtfest. Mal als Schifffahrer, Tischler - oder aktuell als Erzähler beim Luther-Historien-Spektakel. Mit Hut und Knickerbockern berichtet er den Zuschauern über hiesige Gegner Luthers. "Ich war früher ein schüchterner Junge" - unvorstellbar. Nach Feierabend trat er in Kabarett-Gruppen auf. Eins blieb: Das Lampenfieber. Aber wenn der Vorhang fällt, fällt alles ab. Und dann Action!

"Historien-Spektakel um Luther": am 15. Juli um 11/12.30/14 Uhr; am 16. Juli um 11.30 Uhr am Holzmarkt