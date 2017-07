Farbe bewahrt Bäume vor Sonnenbrand

artikel-ansicht/dg/0/

Zur Sonnenseite weiß: eine Buche am Kieferndamm in Schöneiche. Der rote Farbtupfer ist als Schutz nicht nötig. © MOZ/Martin Stralau

Die sogenannte Stammschutzfarbe hat die Gemeinde Schöneiche am Kieferndamm an den alten Buchen eingesetzt, die künftig stehen bleiben sollen. Buchen reagieren, so Steinbrück, ziemlich empfindlich, wenn - wie am Kieferndamm geschehen - ringsherum Bäume gefällt wurden und keinen Schatten mehr spenden. Die Rinde kann verbrennen und einreißen, diese Stellen bieten dann Pilzen und Insekten einen Angriffspunkt, so Steinbrück.

Auch der Woltersdorfer Bauhof nutzt diese Stammschutzfarbe, vor allem bei seinen Jungbäumen, sagt Maximilian Jahn. "Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren 38 Bäume neu angepflanzt und das bei allen angewandt", sagt er. Vor allem für Baumarten mit dünner Rinde - Spitzahorn, Linde, Kastanie - sei das Verfahren geeignet.

Jahn sieht vor allem Vorteile im Vergleich zu dem Verfahren, das früher - auch in Schöneiche - angewandt wurde: Die Bauhof-Mitarbeiter wickelten Schilfmatten um die Bäume. "Das zerfleddert dann und liegt herum, wenn es auch Wespen und Vögeln Lebensraum bietet", sagt Jahn. Die Stammschutzfarbe sei kostengünstiger und leicht zu verarbeiten. "Wir bürsten den Baum ab und prägen eine Grundierung auf", beschreibt er das Vorgehen. Der Anstrich werde alle fünf Jahre erneuert - "das ist wesentlich seltener als bei Obstbäumen". Bei den 38 Neupflanzungen habe es keinen Ausfall gegeben, wo man sonst mit einer Quote von zehn Prozent rechnen müsse. "Ich habe am Anfang auch nicht geglaubt, dass es funktioniert", bekennt Jahn.