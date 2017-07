Arbeiten an Altstadt-Kita vor Abschluss

artikel-ansicht/dg/0/

Bürgermeister Burkhard Horn gibt sich optimistisch: "Zum 1. August wird die Einrichtung übergeben", ist der Linken-Politiker überzeugt. Seine Hoffnung scheint durchaus berechtigt, denn die Arbeiten schreiten planmäßig voran. "Wir warten in diesen Tagen auf die Möbel", so Horn. In den Räumen sind derweil noch Handwerker tätig, die Außenanlagen nehmen langsam Gestalt an.

Das Team ist inzwischen vollzählig. Die Verwaltung hat dabei versucht, eine Mischung aus erfahrenen Erzieherinnen und dem Nachwuchs zu erreichen. So werden einige Mitarbeiterinnen aus anderen kommunalen Kitas in die neue Einrichtung im Herzen der Stadt wechseln. Außerdem habe es aber auch fast 100 Bewerbungen für ausgeschriebene Stellen gegeben, so Horn. Insgesamt werden in der Altstadt-Kita sieben Männer und Frauen arbeiten. Darunter sind auch ein Hausmeister sowie zwei technische Kräfte. Die Leiterin steht ebenfalls schon fest. Kerstin Müller wird die "Zügel" in die Hand nehmen. Sie arbeitete bisher in der kommunalen Kita "Sonnenschein", nur ein paar Meter von der neuen Einrichtung entfernt.

Die Altstadt-Kita wird von einem Investor umgestaltet, die Stadt mietet sich in die Räume ein. Zunächst war man von rund 40 Plätzen ausgegangen, doch dann konnten Räume im Obergeschoss des Gebäudes - dort befand sich eine Arztpraxis - einbezogen werden. Dort sollen vor allem ältere Mädchen und Jungen betreut werden. Die Gesamtfläche beträgt rund 400 Quadratmeter.

Etwa 200 000 Euro stellt die Stadt Werneuchen im Haushalt 2017 für das Vorhaben bereit. Das Geld wird für die Ausstattung, den Spielplatz sowie die Außenanlagen verwendet. Darüber hinaus seien noch einige Auflagen zu erfüllen. Auch dafür werde das Geld aus der Stadtkasse eingesetzt, so der Rathaus-Chef.

Horn betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig eine "vorausschauende und manchmal auch abwartende Vorgehensweise" ist. "Für die 48 Kinder müssen wir 200 000 Euro einsetzen", rechnet der Linken-Politiker vor. Der notwendige Kita-Anbau in Löhme habe die Stadt aber 245 000 Euro gekostet - und das für nur neun Mädchen und Jungen. "Wenn wir die Kita selbst gebaut hätten, wären eine Million Euro zu überweisen gewesen", betonte Horn mit Blick auf die politische Diskussion um die Erweiterung der Grundschule im Rosenpark.

Eine weitere spürbare Entlastung im Kita-Bereich erhofft sich die Stadt durch das Engagement eines ortsansässigen Unternehmers. Dieser will an der Landsberger Straße eine privat finanzierte Einrichtung bauen. Den Verkauf eines rund 3000 Quadratmeter großen Grundstücks hatte die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen in ihrer April-Sitzung genehmigt. Die Veräußerung erfolgte dabei nach "Gutachterpreis", hieß es in der Beschlussvorlage. Die zusätzlichen Einnahmen für die Stadtkasse wurden damals mit 82 800 Euro angegeben. Falls bei der Planung der benötigten Spiel- und Stellplatzareale ein höherer Flächenbedarf erforderlich wird, soll der Verkauf erweitert werden. Dabei ist eine Fläche mit einer Größe von 1500 Quadratmeter im Gespräch. Für die Stadt Werneuchen wurde ein Rückkaufrecht vereinbart, sollte es nicht zum Bau der Betreuungseinrichtung kommen. Im Zusammenhang mit dem geplanten Kita-Neubau stimmten die Stadtverordneten auch dem Tausch von Teilflächen zweier Flurstücke zu.

Nach Angaben von Horn gibt es bereits einen Notartermin für den Verkauf des Grundstücks. Auch die Planungen des Investors liefen. Betreiber der Einrichtung soll ein freier Träger werden, mit mehreren Bewerbern würden entsprechende Gespräche geführt, heißt es. Die Fertigstellung wird allerdings noch auf sich warten lassen. Bürgermeister Horn gibt sich auch in dieser Frage optimistisch und rechnet "mit dem Sommer 2018".

Den Abbau der Warteliste bei den Kitas hatte der Werneuchener Verwaltungsleiter im Januar als eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Jahr bezeichnet. Bereits Ende 2016 hatte es für die kommunalen Kita mehr als 100 Anmeldungen gegeben. Dies bedeutete damals, dass rund 30 Mädchen und Jungen nicht untergebracht werden konnten.

Als Grund für die Entwicklung sieht Horn die verschärfte Situation am Wohnungsmarkt vor allem in Berlin durch die Zunahme der Flüchtlingszahlen an. Viele junge Familien würden die Hauptstadt verlassen und ihr neues Zuhause in der Umgebung suchen, so der Linken-Politiker. Darüber hinaus dürften aber auch die niedrigen Zinsen den einen oder anderen zu einem Neubau verleiten.