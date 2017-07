Nicht alle erreichen Schwimmpass

artikel-ansicht/dg/0/

59 Prozent der Zehnjährigen sind laut einer Forsa-Umfrage, die die DLRG verbreitet hat, keine sicheren Schwimmer. Dem widerspricht Ralph Kotsch, Sprecher des Potsdamer Bildungsministeriums, und verweist auf den Rahmenlehrplan, in dem steht, dass im Verlauf der Grundschulzeit verbindlich schwimmen gelernt werden muss und "alle Schüler bis zum Ende der Grundschule schwimmen können." Mehr als 80 Prozent aller Brandenburger Schulen führten den Schwimmunterricht in der 3. Klasse durch.

Das ist auch in den Grundschulen der Beeskower Region so. In Anspruch genommen werden dafür die Hallenbäder in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde, da Beeskow oder Storkow keine eigenen hat. Im Freien schwimmen zu lernen, verbietet sich für die Schulen aufgrund der wechselhaften Wetterlage.

In der Grundschule Görzig beispielsweise findet der Schwimmunterricht nur alle zwei Jahre statt, dann werden die Schüler der dritten und vierten Klasse zusammengenommen und per Bus zum Hallenbad nach Fürstenwalde gebracht. Auf die Frage, ob danach alle Kinder schwimmen könnten, antwortet Schulleiterin Sabine Limburg mit "Jein". Wie gut die Kinder im Anschluss an den Kurs schwimmen könnten, hänge auch von ihren Vorkenntnissen ab, ob sie Angst vor Wasser hätten oder nicht. Auch Elke Lange, Schulleiterin in Friedland, betont, dass die Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen zum Schwimmunterricht gehen. Manche bekämen als Qualifikationsbeweis nur das "Seepferdchen", das heißt, sie könnten sich über Wasser halten. Wer den "Seeräuber" erwerbe könne 100 Meter Brustschwimmen, fünf Meter Streckentauchen und einen Gegenstand aus einem Meter Tiefe holen. Wer den "Schwimmpass" bekommt, schafft 200 Meter in maximal 15 Minuten, kann in zwei Metern Tiefe tauchen und vom Startblock springen.

Der Schwimmpass entspricht etwa dem Jugendschwimmabzeichen der DLRG. "Das bedeutet für uns, der Schüler ist schwimmfähig, also ein sicherer Schwimmer", erklärt Achim Wiese, Sprecher des DLRG. Er ist der Meinung, dass Schwimmunterricht schon mit fünf Jahren anfangen sollte - schon aus Sicherheitsgründen für die Kinder. In den Schulen müsste mehr getan werden, denn die Eltern, die heute im Beruf sehr gestresst seien, könnten es nicht mehr leisten. Sportlehrer müssten Rettungsschwimmerfähigkeiten besitzen. "Jede Schule hat einen Geldtopf, woraus solche Weiterbildungen bezahlt werden könnten", sagt Wiese. "Und die DLRG bietet solche Weiterbildungsveranstaltungen an."

Vor Jahren hat Eberhard Schulze, der leider zu früh verstorbene Schulleiter der Beeskower Grundschule an der Stadtmauer und Sportlehrer, Schwimmkurse für Kinder in der Flussbadeanstalt am Spreepark durchgeführt. Seitdem gibt es hier keine Kurse mehr. Roland Brunotte, Chef des Vereins Bumerang, der die Badeanstalt in seiner Obhut hat, sagt lediglich: "Wir denken darüber nach."