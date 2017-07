Novum mit guten Aussichten

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Das hat es in dieser Art bisher noch nicht gegeben: Zur ersten großen Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt am Donnerstag im Restaurant "Zur Märkischen Schweiz" wurden 110 Bürger jeden Alters gezählt - beinahe ein Zehntel der gesamten Einwohnerschaft.

Volles Haus: Jung und Alt, Zugezogene und Alteingesessene, Vertreter aus allen Generationen kamen zur ersten Bürgerinformationsveranstaltung, zu der Bürgermeister und Stadtverordnete ins Restaurant "Zur Märkischen Schweiz" eingeladen hatten. Am Ende wurde © MOZ/Gabriele Rataj

Es war ein Novum und ist am Ende der dreieinhalbstündigen Veranstaltung mit teils hitziger Diskussion durchaus positiv beurteilt worden: als der ermutigende Beginn einer neuen Art von Kommunikation zwischen den Buckower Bürgern und ihren gewählten Stadtverordneten.

Da sowohl Jung als auch Alt im Saal saßen und Zugezogene genauso begierig auf Information waren wie Alteingesessene, zeigte überdies, dass die gewählten Schwerpunkte auch den Nerv aller getroffen hatten. 110 Bürger zählte der hinzugezogene Moderator Christian Raschke und damit beinahe ein Zehntel der Bevölkerung.

Dazu hatten sich die allesamt ehrenamtlich tätigen städtischen Vertreter im Präsidium ein gewaltiges Pensum abzuarbeiten vorgenommen. Fünf Themen städtischer Entwicklung, teils lange schwelend, teils gerade aktuell oder erst vorsichtig anvisiert. Den Stand der Dinge darlegen und so auch den Willen der Stadtverordneten zur immer wieder geforderten Transparenz zeigen, war indes nicht so einfach.

Stichwort Bebauungsplan Ferienanlage am Weinbergsweg (ehemaliges Bettenhaus): Die angedachten 45 Ferienhäuser gefielen den wenigsten, zeigte die Debatte. Immer wieder wurde Wohnraum für örtliche Familien angemahnt, auf Mischnutzung gedrungen und auch angezweifelt, dass in der kühlen Jahreszeit nach Ferienhäusern überhaupt eine Nachfrage besteht. Doch es gibt derzeit weder einen Investor noch eine Baugenehmigung. Der Planer arbeite zunächst auf eigene Kappe und werde erst bei Baurecht nach Investoren schauen, wurde erklärt. Allerdings hat die Stadt mit ihm einen Optionsvertrag über das Grundstück abgeschlossen, für das bestimmte Auflagen festgezurrt wurden.

Befürchtungen darüber, dass die Stadt damit womöglich Filetstücke aus der Hand gibt, waren auch bei Schwerpunkt zwei, Hotelanlage am Schermützelsee (ehemaliges Fontaneheim), unüberhörbar. Dass derselbe Planer dabei die Bauvoranfrage stellte und beide Grundstücke quasi im Zusammenhang betrachtet werden, machte die Debatte nicht einfacher.

Wichtiger als die Information über geplante 1900 Quadratmeter Nutzfläche, das Abtragen von Ruine und Betonmauer, ein gut sechs Meter niedrigerer und mehrfach unterteilter Baukörper und den öffentlichen Zugang zu einer darin ebenfalls angesiedelten Kneipp-Einrichtung war die Tatsache, dass rund 600 Quadratmeter des öffentlichen Strandbereichs damit vielleicht nicht wie bisher zur Verfügung stünden - "ein Drittel des Strandbads", so die Angst der Bürger.

Allerdings sei sicher jeder froh, wenn der Schandfleck endlich verschwinden würde, besagte eine Wortmeldung. Eine zugezogene Architektin regte an, doch besser zunächst einen Ideenwettbewerb durchzuführen, während andere eher ein richtiges Kurmittelhaus mit Blick auf die Buckower Kneipp-Heilbad-Pläne als Aushängeschild sahen.

Nach der Pause forderte der Moderator zu respektvollerem Umgang auf, den zuvor einige hatten vermissen lassen. Je weiter die Zeit fort schritt, desto sachlicher und zielorientierter gestaltete auch sich die Veranstaltung. Auch die ausführlichen Darlegungen von Naturparkleiterin Sabine Pohl zur Erhaltungszielverordnung FFH-Gebiete und ihre Antworten auf Fragen zur Befreiung der Ortslagen von den Verboten der Naturparkverordnung trugen dazu bei.

In Sachen Vollversorger für Buckow war das Meinungsbild schließlich bis auf wenige Andersdenkende im Saal eindeutig. Ein Vollversorger wird in Buckow nicht gewünscht. Er wäre eine Katastrophe für die Stadt, hieß es von vielen, und würde noch vorhandene Strukturen letztlich gänzlich zerstören. Immer wieder lobend wurden hingegen Familie Finke und ihr Team genannt.

Sie nähmen viel mit, hieß es am Ende von den Stadtverordnete. "Wir sollten so etwas öfter machen", so Carolin Schönwald aus dem Saal unter Beifall.