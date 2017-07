Marktplatzgestaltung kommt voran

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Ausstattung der Stadt mit Möbeln wie Sitzbänken, Fahrradständern und Papierkörben ist seit Jahren Dauerthema in sämtlichen Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung. So haben auch die Mitglieder des Kultur- und Sozialauschusses am Donnerstagabend erneut über einen Antrag der SPD-Fraktion beraten, der einstimmig befürwortet wurde. Zuvor hatte die Stadtverordnetenversammlung diesen in die Ausschüsse gegeben.