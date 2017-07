Ein ganz altes Stück Altstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Es gehören Startkapital und Mut dazu und die Lust auf historische Bausubstanz. Der Retter für den Parduin 11 ließ lange auf sich warten und ist mit Knut Strefling endlich gefunden. Der Brandenburger Unternehmer hatte unlängst schon in der BRAWO beteuert, alte Bauwerke zu mögen und will es einmal mehr unter Beweis stellen - an der Ecke Parduin/Schusterstraße. Was das ergraute, durchfeuchtete, desolate Mauerwerk kaum erahnen lässt: hier schlummert ein Schatz. Ein Fachwerkhaus, älter als das aus dem 15. Jahrhundert stammende Rathaus nebenan. Die ältesten verbauten Hölzer im Dach- und Fachwerk sind ins Jahr 1342 datiert. Womöglich parallel zum Rathausbau ergänzte man das Fachwerkhaus um einen Backsteinbau an der Ecke zur Schusterstraße. Die Räume im Erdgeschoss bekamen auffällige Kreuzgewölbedecken, das Fachwerk um 1590 eine Vormauer und das Eck-Ensemble Anfang des 19. Jahrhunderts einen langen Seitenflügel entlang der Schusterstraße. Welchen Zweck die Bauten samt der mittelalterlichen Kelleranlage erfüllten, lässt sich nur erahnen. Ein großes Bürgerhaus kann's gewesen sein, vielleicht die Ursprungskaufhalle der Altstadt (bevor das Rathaus die Funktion erfüllte). Lange Zeit war es der Gasthof "Zur Goldenen Pretzel", wurde Mitte des 19. Jahrhunderts zur Materialwarenhandlung, im 20. Jahrhundert zum "Obst - Lebensmittel - Gemüse"-Laden und bot zuletzt (laut Türaufschrift) Fleischereibedarf. Im Sommer 2018 soll es wieder ein wunderschönes Wohn- und Geschäftshaus sein. "Diesen Sommer startet die Sanierung", beteuert Eigentümer Strefling, der von einem "Spagat zwischen Ursprung, Sünden der Vergangenheit und Anforderungen der Gegenwart", spricht. Die ältesten Bauteile will er als Sichtmauerwerk präsentieren, im Erdgeschoss zwei Gewerbeeinheiten schaffen, darüber eine Wohnung. Zwei weitere Wohnungen gibt der Anbau her. Die in der Schusterstraße vorspringende Mauer und die Garagen werden abgerissen, um Platz für einen Neubau mit drei Wohneinheiten (Schusterstraße 5) und ein gemeinsames Treppenhaus zu gewinnen. Unklar sind noch die Farbgebung des Hauses und die Nutzung der Kellergewölbe, die erstmal gründlich austrocknen sollen.