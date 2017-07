Invasion der Sperrschilder

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Sperralarm in Schwedt. Montag wird die Bundesstraße 166 mitten in Schwedt für vier Tage voll gesperrt, der Grenzverkehr wird umgeleitet. Zur ohnehin gesperrten Schillstraße kommt die Netto-Zufahrt an der Berliner Straße hinzu. Und eine Woche später startet die Vollsperrung der Berliner Allee.